Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2
L'IVR-L 100/24-2 è un aspiratore Industrial compatto con vano raccolta 100l che aspira e separa liquidi e solidi come i trucioli di metallo.
L'aspiratore IVR-L 100/24-2 Me è un modello compatto. Il vano raccolta ha una capienza di 100 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 100/24-2 Me è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. Ruote e rotelle sono in ABS e garantiscono ottima mobilità.
Caratteristiche e vantaggi
Elevata robustezza, flessibilità e modularitàMacchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°. Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Display di visualizzazione del livello del liquidoTubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita. Il tubo flessibile serve anche per uno svuotamento facile.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosiPer una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
- Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Metallo
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|44
|Peso (con accessori) (kg)
|44
|Peso con imballo (kg)
|44,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no