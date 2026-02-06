Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc

Aspiratore industriale monofase a 2 motori IVR-L 100/24-2 Tc Me per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi (trucioli). Con funzione ribaltamento per facilitarne lo svuotamento.

L'aspiratore tipo Ringler IVR-L 100/24-2 Tc è un modello compatto con chassis ribaltabile. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 100 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 100/24-2 Tc è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. Ruote, rotelle e cavi sono resistenti all'olio perciò sono molto durevoli ed assicurano che il prodotto lavori anche nelle condizioni più dure. Questo aspiratore è sollevabile anche con un muletto.

Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculante
Sistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo. Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento. E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°. Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Display di visualizzazione del livello del liquido
Tubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita. Il tubo flessibile serve anche per uno svuotamento facile.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
  • La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
  • Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Aspirazione (mbar/kPa) 230 / 23
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale vano di raccolta Acciaio
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,45
Peso senza accessori (kg) 50
Peso (con accessori) (kg) 50
Peso con imballo (kg) 50,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 640 x 620 x 1060

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
