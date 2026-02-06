IVR-L 100/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale ideale per l'aspirazione di medie quantità di oli, emulsioni di refrigeranti e trucioli fini di metallo leggero. La potente soluzione a due turbine con bassa rumorosità di funzionamento assicura un'elevata potenza di aspirazione, con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW. Il filtro a tasche lavabile e resistente consente un funzionamento continuo, mentre il cestello filtrante integrato separa efficacemente i liquidi e solidi. I liquidi aspirati vengono scaricati dal contenitore da 100 l semplicemente staccando il tubo di scarico e un indicatore del livello di riempimento impedisce il riempimento eccessivo. Fino a un dislivello di sei metri, questo processo può essere accelerato utilizzando la pompa a barile integrata e regolabile in continuo. Il sistema di svuotamento con telaio inclinabile permette uno svuotamento sicuro con un meccanismo di ribaltamento. È anche possibile utilizzare un carrello elevatore o una gru per lo svuotamento.