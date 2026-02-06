Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Dp

IVR-L 100/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale mobile per liquidi e solidi (trucioli). Alimentato a corrente alternata, adatto per oli, emulsioni refrigeranti o trucioli metallici fini e leggeri in quantità medie.

IVR-L 100/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale ideale per l'aspirazione di medie quantità di oli, emulsioni di refrigeranti e trucioli fini di metallo leggero. La potente soluzione a due turbine con bassa rumorosità di funzionamento assicura un'elevata potenza di aspirazione, con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW. Il filtro a tasche lavabile e resistente consente un funzionamento continuo, mentre il cestello filtrante integrato separa efficacemente i liquidi e solidi. I liquidi aspirati vengono scaricati dal contenitore da 100 l semplicemente staccando il tubo di scarico e un indicatore del livello di riempimento impedisce il riempimento eccessivo. Fino a un dislivello di sei metri, questo processo può essere accelerato utilizzando la pompa a barile integrata e regolabile in continuo. Il sistema di svuotamento con telaio inclinabile permette uno svuotamento sicuro con un meccanismo di ribaltamento. È anche possibile utilizzare un carrello elevatore o una gru per lo svuotamento.

Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculante
  • Sistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo.
  • Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento.
  • E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Pompa a tamburo
  • La pompa a tamburo integrata aumenta le prestazioni dell'aspiratore quando si tratta di dover rimettere in circolo i liquidi aspirati.
  • Tubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita.
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
  • Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
  • Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
  • Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
  • La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
  • Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Aspirazione (mbar/kPa) 230 / 23
Capacità del contenitore (l) 100
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,45
Peso senza accessori (kg) 57
Peso (con accessori) (kg) 57
Peso con imballo (kg) 57,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 840 x 660 x 1320

Dotazione

  • Pompa a tamburo
Aree di applicazione
  • Per quantità medie di trucioli grossolani e abrasivi
  • Per quantità medie di liquidi, come oli o emulsioni di refrigeranti
Accessori