Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale mobile per liquidi e solidi (trucioli). Alimentato a corrente alternata, adatto per oli, emulsioni refrigeranti o trucioli metallici fini e leggeri in quantità medie.
IVR-L 100/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale ideale per l'aspirazione di medie quantità di oli, emulsioni di refrigeranti e trucioli fini di metallo leggero. La potente soluzione a due turbine con bassa rumorosità di funzionamento assicura un'elevata potenza di aspirazione, con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW. Il filtro a tasche lavabile e resistente consente un funzionamento continuo, mentre il cestello filtrante integrato separa efficacemente i liquidi e solidi. I liquidi aspirati vengono scaricati dal contenitore da 100 l semplicemente staccando il tubo di scarico e un indicatore del livello di riempimento impedisce il riempimento eccessivo. Fino a un dislivello di sei metri, questo processo può essere accelerato utilizzando la pompa a barile integrata e regolabile in continuo. Il sistema di svuotamento con telaio inclinabile permette uno svuotamento sicuro con un meccanismo di ribaltamento. È anche possibile utilizzare un carrello elevatore o una gru per lo svuotamento.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculante
- Sistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo.
- Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento.
- E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Pompa a tamburo
- La pompa a tamburo integrata aumenta le prestazioni dell'aspiratore quando si tratta di dover rimettere in circolo i liquidi aspirati.
- Tubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita.
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
- Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
- Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
- Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
- La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
- Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|57
|Peso (con accessori) (kg)
|57
|Peso con imballo (kg)
|57,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|840 x 660 x 1320
Dotazione
- Pompa a tamburo
Aree di applicazione
- Per quantità medie di trucioli grossolani e abrasivi
- Per quantità medie di liquidi, come oli o emulsioni di refrigeranti