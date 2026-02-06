Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Me
Aspiratore industriale monofase a 2 motori IVR-L 100/24-2 Tc Me per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi (trucioli). Contenitore in acciaio inossidabile per aspirare anche fluidi corrosivi, con funzione ribaltamento per facilitarne lo svuotamento.
L'aspiratore IVR-L 100/24-2 Tc Me è un modello compatto con chassis ribaltabile. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 100 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 100/24-2 Tc Me è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. Ruote, rotelle e cavi sono resistenti all'olio perciò sono molto durevoli ed assicurano che il prodotto lavori anche nelle condizioni più dure. Questo aspiratore è sollevabile anche con un muletto.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculanteSistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo. Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento. E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Contenitore di raccolta in acciaio inossidabile di alta qualitàMolto facile da pulire. Adatto per l'aspirazione di materiali corrosivi. Tubo flessibile trasparente per indicatore del livello di riempimento e per lo scarico dei liquidi.
Elevata robustezza, flessibilità e modularitàMacchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°. Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
- La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
- Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|58,8
|Peso (con accessori) (kg)
|59
|Peso con imballo (kg)
|59,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no