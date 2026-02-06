L'aspiratore tipo Ringler IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp è un modello compatto con chassis ribaltabile. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 100 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. La pompa ad immersione aumenta significativamente il volume dei liquidi che vengono reimmessi nell'impianto. Ruote, rotelle e cavi sono resistenti all'olio perciò sono molto durevoli ed assicurano che il prodotto lavori anche nelle condizioni più dure. Questo aspiratore è sollevabile anche con un muletto.