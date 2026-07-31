Aspiratore industriale IVR-L 100/24-2 Tc Set
Il set IVR-L 100/24-2 Tc, inclusi gli accessori, è la soluzione perfetta per l'aspirazione e la separazione di lubrorefrigeranti e trucioli nell'industria della lavorazione dei metalli.
Il compatto IVR-L 100/24-2 Tc Set è un aspiratore industriale robusto con telaio ribaltabile, contenitore da 100 litri e accessori (tubo flessibile in PU, impugnatura, bocchetta standard in PVC e cestello filtrante). Questo rende l'aspiratore ideale per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e/o solidi come trucioli (il più possibile privi di polvere). Il cestello raccogli trucioli facilita la separazione dei solidi dai liquidi. Grazie al raccordo del tubo flessibile girevole a 360° sulla testa di aspirazione, è possibile aspirare tutto intorno all'aspiratore senza che il tubo flessibile si aggrovigli. Il livello di riempimento attuale è sempre visibile attraverso il tubo flessibile di scarico. Per lo svuotamento è possibile utilizzare sia il tubo flessibile di scarico che il telaio ribaltabile. Il design robusto, le ruote resistenti all'olio e il cavo di alimentazione resistente all'olio garantiscono una lunga durata, anche nelle applicazioni industriali più difficili. È persino sufficientemente robusto da poter essere sollevato da un carrello elevatore.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculanteSistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo. Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento. E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Elevata robustezza, flessibilità e modularitàMacchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°. Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Display di visualizzazione del livello del liquidoTubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita. Il tubo flessibile serve anche per uno svuotamento facile.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
- La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
- Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vuoto (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale del contenitore
|Acciaio
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Peso senza accessori (kg)
|57,4
|Peso (con accessori) (kg)
|57,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|58,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|844 x 637 x 1330
Dotazione
- Filtro principale: Filtro di superficie
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì