Il compatto IVR-L 100/24-2 Tc Set è un aspiratore industriale robusto con telaio ribaltabile, contenitore da 100 litri e accessori (tubo flessibile in PU, impugnatura, bocchetta standard in PVC e cestello filtrante). Questo rende l'aspiratore ideale per l'aspirazione di grandi quantità di liquidi e/o solidi come trucioli (il più possibile privi di polvere). Il cestello raccogli trucioli facilita la separazione dei solidi dai liquidi. Grazie al raccordo del tubo flessibile girevole a 360° sulla testa di aspirazione, è possibile aspirare tutto intorno all'aspiratore senza che il tubo flessibile si aggrovigli. Il livello di riempimento attuale è sempre visibile attraverso il tubo flessibile di scarico. Per lo svuotamento è possibile utilizzare sia il tubo flessibile di scarico che il telaio ribaltabile. Il design robusto, le ruote resistenti all'olio e il cavo di alimentazione resistente all'olio garantiscono una lunga durata, anche nelle applicazioni industriali più difficili. È persino sufficientemente robusto da poter essere sollevato da un carrello elevatore.