Aspiratore industriale IVR-L 100/30 Sc
Potente aspiratore trifase per liquidi/trucioli IVR-L 100/30 Sc. Con turbina coassiale esente da usura. Costruito per lavorare su tre turni, in ambito produttivo.
IVR-L 100/30: aspiratore industriale liquidi e trucioli potente e durevole pensato per lavorare su tre turni nelle industrie metallurgiche. Molto robusto e prestante non si ferma mai. Utilizzabile sia in modalità stazionaria sia in modalità mobile. Il livello dei liquidi è facilmente controllabile tramite la finestrella. Il vano razzolta si svuota con facilità tramite l'apposito tubo di scarico. Il vano raccolta è collegato all'aspiratore con un meccanismo semplice e comodo.
Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore laterale resistente all'usura
- Il motore laterale garantisce maggiore potenza di aspirazione e durabilità. Questi modelli sono ideali per lavorare su più turni.
Display di visualizzazione del livello del liquido
- Sempre aggiornato: il livello di riempimento è sempre visibile durante l'aspirazione.
- Lo svuotamento può essere effettuato secondo necessità tramite il tubo flessibile di livello di riempimento.
Robusto ed affidabile
- Pensato per le industrie metallurgiche
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Aspirazione (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Metallo
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|132
|Peso (con accessori) (kg)
|132
|Peso con imballo (kg)
|132,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|850 x 760 x 1800
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no