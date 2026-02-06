Aspiratore industriale IVR-L 100/30 Sc

Potente aspiratore trifase per liquidi/trucioli IVR-L 100/30 Sc. Con turbina coassiale esente da usura. Costruito per lavorare su tre turni, in ambito produttivo.

IVR-L 100/30: aspiratore industriale liquidi e trucioli potente e durevole pensato per lavorare su tre turni nelle industrie metallurgiche. Molto robusto e prestante non si ferma mai. Utilizzabile sia in modalità stazionaria sia in modalità mobile. Il livello dei liquidi è facilmente controllabile tramite la finestrella. Il vano razzolta si svuota con facilità tramite l'apposito tubo di scarico. Il vano raccolta è collegato all'aspiratore con un meccanismo semplice e comodo.

Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore laterale resistente all'usura
  • Il motore laterale garantisce maggiore potenza di aspirazione e durabilità. Questi modelli sono ideali per lavorare su più turni.
Display di visualizzazione del livello del liquido
  • Sempre aggiornato: il livello di riempimento è sempre visibile durante l'aspirazione.
  • Lo svuotamento può essere effettuato secondo necessità tramite il tubo flessibile di livello di riempimento.
Robusto ed affidabile
  • Pensato per le industrie metallurgiche
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Aspirazione (mbar/kPa) 260 / 26
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale vano di raccolta Metallo
Potenza nominale di ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,45
Peso senza accessori (kg) 132
Peso (con accessori) (kg) 132
Peso con imballo (kg) 132,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 850 x 760 x 1800

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
