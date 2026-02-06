IVR-L 100/30: aspiratore industriale liquidi e trucioli potente e durevole pensato per lavorare su tre turni nelle industrie metallurgiche. Molto robusto e prestante non si ferma mai. Utilizzabile sia in modalità stazionaria sia in modalità mobile. Il livello dei liquidi è facilmente controllabile tramite la finestrella. Il vano razzolta si svuota con facilità tramite l'apposito tubo di scarico. Il vano raccolta è collegato all'aspiratore con un meccanismo semplice e comodo.