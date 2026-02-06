Aspiratore industriale IVR-L 100/40 Sc

IVR-L 100/40 Sc aspiratore industriale mobile di liquidi e trucioli. Aspira in modo affidabile e sicuro oli, emulsioni di refrigeranti e trucioli fini e grossi (di metallo).

L'IVR-L 100/40: aspiratore industriale mobile di liquidi e trucioli. Con vano raccolta da 100 litri e potenza nominale di ingresso di 4 kW. Alimentato a corrente alternata, silenzioso e di facile manutenzione. Il suo design solido e robusto può gestire anche le applicazioni industriali più difficili. Il canale di aspirazione laterale raggiunge un'elevata potenza di aspirazione in funzionamento continuo, che è assicurata dal filtro a tasche durevole e lavabile. Una comoda soluzione con carrello di appoggio ergonomico permette di svuotare facilmente il contenitore senza rimuovere la testa motrice. I liquidi possono anche essere facilmente scaricati semplicemente staccando il tubo di scarico con indicatore del livello di riempimento. Grazie al telaio mobile, è possibile scegliere in modo flessibile dove utilizzare l'aspiratore di liquidi e trucioli. L'aspiratore può affrontare anche applicazioni puramente stazionarie.

Caratteristiche e vantaggi
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
  • Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Scarico comodo, manuale e sicuro dei liquidi
  • Tubo di drenaggio sul contenitore per lo scarico sicuro di oli e refrigeranti.
  • Indicatore del livello di riempimento sul tubo di scarico e sulla macchina per evitare un riempimento eccessivo.
Funzionamento silenzioso
  • Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Aspirazione (mbar/kPa) 140 / 14
Capacità del contenitore (l) 100
Potenza nominale di ingresso (kW) 4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,45
Peso senza accessori (kg) 157
Peso (con accessori) (kg) 157
Peso con imballo (kg) 157,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 855 x 760 x 1890
