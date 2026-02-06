Aspiratore industriale IVR-L 100/40 Sc
IVR-L 100/40 Sc aspiratore industriale mobile di liquidi e trucioli. Aspira in modo affidabile e sicuro oli, emulsioni di refrigeranti e trucioli fini e grossi (di metallo).
L'IVR-L 100/40: aspiratore industriale mobile di liquidi e trucioli. Con vano raccolta da 100 litri e potenza nominale di ingresso di 4 kW. Alimentato a corrente alternata, silenzioso e di facile manutenzione. Il suo design solido e robusto può gestire anche le applicazioni industriali più difficili. Il canale di aspirazione laterale raggiunge un'elevata potenza di aspirazione in funzionamento continuo, che è assicurata dal filtro a tasche durevole e lavabile. Una comoda soluzione con carrello di appoggio ergonomico permette di svuotare facilmente il contenitore senza rimuovere la testa motrice. I liquidi possono anche essere facilmente scaricati semplicemente staccando il tubo di scarico con indicatore del livello di riempimento. Grazie al telaio mobile, è possibile scegliere in modo flessibile dove utilizzare l'aspiratore di liquidi e trucioli. L'aspiratore può affrontare anche applicazioni puramente stazionarie.
Caratteristiche e vantaggi
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
- Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Scarico comodo, manuale e sicuro dei liquidi
- Tubo di drenaggio sul contenitore per lo scarico sicuro di oli e refrigeranti.
- Indicatore del livello di riempimento sul tubo di scarico e sulla macchina per evitare un riempimento eccessivo.
Funzionamento silenzioso
- Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Aspirazione (mbar/kPa)
|140 / 14
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|157
|Peso (con accessori) (kg)
|157
|Peso con imballo (kg)
|157,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|855 x 760 x 1890