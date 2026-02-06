L'IVR-L 100/40: aspiratore industriale mobile di liquidi e trucioli. Con vano raccolta da 100 litri e potenza nominale di ingresso di 4 kW. Alimentato a corrente alternata, silenzioso e di facile manutenzione. Il suo design solido e robusto può gestire anche le applicazioni industriali più difficili. Il canale di aspirazione laterale raggiunge un'elevata potenza di aspirazione in funzionamento continuo, che è assicurata dal filtro a tasche durevole e lavabile. Una comoda soluzione con carrello di appoggio ergonomico permette di svuotare facilmente il contenitore senza rimuovere la testa motrice. I liquidi possono anche essere facilmente scaricati semplicemente staccando il tubo di scarico con indicatore del livello di riempimento. Grazie al telaio mobile, è possibile scegliere in modo flessibile dove utilizzare l'aspiratore di liquidi e trucioli. L'aspiratore può affrontare anche applicazioni puramente stazionarie.