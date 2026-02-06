Aspiratore industriale IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
L'IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp è un aspiratore industrial con vano racolta da 120l e pompa ad immersione. Aspira separa e divide i liquidi dai solidi come i trucioli di metallo.
L'aspiratore tipo Ringler IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp è un modello compatto con chassis ribaltabile. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 120 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. La pompa ad immersione aumenta significativamente il volume dei liquidi che vengono reimmessi nell'impianto. Ruote, rotelle e cavi sono resistenti all'olio perciò sono molto durevoli ed assicurano che il prodotto lavori anche nelle condizioni più dure. Questo aspiratore è sollevabile anche con un muletto.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculante
- Sistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo.
- Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento.
- E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Contenitore di raccolta in acciaio inossidabile di alta qualità
- Molto facile da pulire.
- Adatto per l'aspirazione di materiali corrosivi.
- Tubo flessibile trasparente per indicatore del livello di riempimento e per lo scarico dei liquidi.
Pompa a tamburo
- La pompa a tamburo integrata aumenta le prestazioni dell'aspiratore quando si tratta di dover rimettere in circolo i liquidi aspirati.
- Tubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita.
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
- Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
- Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
- Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
- La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|120
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|72
|Peso (con accessori) (kg)
|72
|Peso con imballo (kg)
|72,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|745 x 710 x 1420
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
- Pompa a tamburo