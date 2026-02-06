Aspiratore industriale IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale per liquidi e solidi (trucioli) alimentato a corrente alternata. Design robusto e di facile manutenzione.
IVR-L 200/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale alimentato a corrente alternata, perfetto per aspirare grandi quantità di olio, emulsioni e trucioli di raffreddamento. La potente soluzione a due turbine con bassa rumorosità di funzionamento assicura un'elevata potenza di aspirazione, con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW. Il sistema di svuotamento con telaio basculante permette uno svuotamento sicuro inclinandosi con una forza minima con un meccanismo di ribaltamento. È anche possibile utilizzare un carrello elevatore per lo svuotamento. I liquidi vengono scaricati dal contenitore da 200 l semplicemente staccando il tubo di scarico con un indicatore del livello di riempimento. La pompa a barile integrata e regolabile in continuo permette di accelerare notevolmente il processo di drenaggio dei liquidi fino a un dislivello di 6 metri. La bassa rumorosità di funzionamento è garantita da un'unità di azionamento insonorizzata e dall'efficace silenziatore di scarico.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculanteSistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo. Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento. Svuotamento rapido e comodo dei grandi contenitori da 200 litri tramite ribaltamento.
Pompa a tamburoLa pompa a tamburo integrata aumenta le prestazioni dell'aspiratore quando si tratta di dover rimettere in circolo i liquidi aspirati. Tubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita.
Elevata robustezza, flessibilità e modularitàMacchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°. Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
- La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
- Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|200
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|131
|Peso (con accessori) (kg)
|131
|Peso con imballo (kg)
|131
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Dotazione
- Pompa a tamburo
Videos
Aree di applicazione
- Per grandi quantità di liquidi, come oli o emulsioni di refrigeranti
- Per grandi quantità di solidi, come i trucioli di metallo