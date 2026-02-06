IVR-L 200/24-2 Tc Dp: aspiratore industriale alimentato a corrente alternata, perfetto per aspirare grandi quantità di olio, emulsioni e trucioli di raffreddamento. La potente soluzione a due turbine con bassa rumorosità di funzionamento assicura un'elevata potenza di aspirazione, con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW. Il sistema di svuotamento con telaio basculante permette uno svuotamento sicuro inclinandosi con una forza minima con un meccanismo di ribaltamento. È anche possibile utilizzare un carrello elevatore per lo svuotamento. I liquidi vengono scaricati dal contenitore da 200 l semplicemente staccando il tubo di scarico con un indicatore del livello di riempimento. La pompa a barile integrata e regolabile in continuo permette di accelerare notevolmente il processo di drenaggio dei liquidi fino a un dislivello di 6 metri. La bassa rumorosità di funzionamento è garantita da un'unità di azionamento insonorizzata e dall'efficace silenziatore di scarico.