Aspiratore industriale IVR-L 40/12-1

Caratteristiche e vantaggi
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
  • Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
  • Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
  • Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
  • Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Dotato di motore della ventola silenzioso
  • Macchina molto compatta e maneggevole con motore ventilatore.
  • La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 72 / 260
Vuoto (mbar/kPa) 235 / 23,5
Capacità del contenitore (l) 65
Materiale del contenitore Acciaio
Potenza nominale in ingresso (kW) 1,2
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 40
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,25
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
lunghezza del cavo (m) 10
Peso senza accessori (kg) 38
Peso (con accessori) (kg) 38,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 39,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 718 x 526 x 1000

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro di superficie
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVR-L 40/12-1
Aspiratore industriale IVR-L 40/12-1
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