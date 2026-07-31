Aspiratore industriale IVR-L 40/12-1
Caratteristiche e vantaggi
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
- Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
- Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
- Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
- Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Dotato di motore della ventola silenzioso
- Macchina molto compatta e maneggevole con motore ventilatore.
- La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vuoto (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacità del contenitore (l)
|65
|Materiale del contenitore
|Acciaio
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|1,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 40
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,25
|livello di pressione sonora (dB(A))
|68
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Peso senza accessori (kg)
|38
|Peso (con accessori) (kg)
|38,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|39,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|718 x 526 x 1000
Dotazione
- Filtro principale: Filtro di superficie
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no