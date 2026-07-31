Dotato di due motori molto silenziosi per un'eccezionale potenza di aspirazione e una bassa rumorosità, il kit di aspirazione industriale IVR-L 65/24-2 convince nell'aspirazione e nella separazione di piccole quantità di liquidi e solidi, come oli, emulsioni refrigeranti o trucioli grossolani e abrasivi. Ciò significa che l'IVR-L 65/24-2 può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, ma è particolarmente adatto per l'uso nell'industria metallurgica. Il design compatto e salvaspazio e il telaio robusto facilitano inoltre il trasporto dell'aspiratore industriale in diversi cantieri. Un ugello standard, un tubo flessibile in PU da 3 metri, un'impugnatura DN 50 e un cestello filtrante da 20 litri in acciaio inossidabile di alta qualità (V2A) sono inclusi nella fornitura standard. La testa di azionamento è realizzata in parte in materiale riciclato.