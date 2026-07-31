Aspiratore industriale IVR-L 40/20-2 mit Zubehoer

Ideale per l'industria di lavorazione dei metalli: il kit di aspirazione industriale compatto IVR-L 65/24-2 è adatto per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi come i trucioli.

Dotato di due motori molto silenziosi per un'eccezionale potenza di aspirazione e una bassa rumorosità, il kit di aspirazione industriale IVR-L 65/24-2 convince nell'aspirazione e nella separazione di piccole quantità di liquidi e solidi, come oli, emulsioni refrigeranti o trucioli grossolani e abrasivi. Ciò significa che l'IVR-L 65/24-2 può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, ma è particolarmente adatto per l'uso nell'industria metallurgica. Il design compatto e salvaspazio e il telaio robusto facilitano inoltre il trasporto dell'aspiratore industriale in diversi cantieri. Un ugello standard, un tubo flessibile in PU da 3 metri, un'impugnatura DN 50 e un cestello filtrante da 20 litri in acciaio inossidabile di alta qualità (V2A) sono inclusi nella fornitura standard. La testa di azionamento è realizzata in parte in materiale riciclato.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR-L 40/20-2 mit Zubehoer: Viene fornito con un cestello filtrante
Viene fornito con un cestello filtrante
Permette di smaltire facilmente i solidi aspirati. Permette di recuperare i liquidi aspirati. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Aspiratore industriale IVR-L 40/20-2 mit Zubehoer: Elevata robustezza, flessibilità e modularità
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
Aspiratore industriale IVR-L 40/20-2 mit Zubehoer: Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 144 / 520
Vuoto (mbar/kPa) 235 / 23,5
Capacità del contenitore (l) 65
Materiale del contenitore Acciaio
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,25
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
lunghezza del cavo (m) 10
Peso senza accessori (kg) 46
Peso (con accessori) (kg) 46,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 47,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 718 x 526 x 1251

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro di superficie
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì
Aspiratore industriale IVR-L 40/20-2 mit Zubehoer
Aspiratore industriale IVR-L 40/20-2 mit Zubehoer
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Aree di applicazione
  • Per piccole quantità di trucioli grossolani e abrasivi
  • Per piccole quantità di liquidi, come oli o emulsioni refrigeranti
Accessori