Aspiratore industriale IVR-L 40/20-2 mit Zubehoer
Ideale per l'industria di lavorazione dei metalli: il kit di aspirazione industriale compatto IVR-L 65/24-2 è adatto per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi come i trucioli.
Dotato di due motori molto silenziosi per un'eccezionale potenza di aspirazione e una bassa rumorosità, il kit di aspirazione industriale IVR-L 65/24-2 convince nell'aspirazione e nella separazione di piccole quantità di liquidi e solidi, come oli, emulsioni refrigeranti o trucioli grossolani e abrasivi. Ciò significa che l'IVR-L 65/24-2 può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, ma è particolarmente adatto per l'uso nell'industria metallurgica. Il design compatto e salvaspazio e il telaio robusto facilitano inoltre il trasporto dell'aspiratore industriale in diversi cantieri. Un ugello standard, un tubo flessibile in PU da 3 metri, un'impugnatura DN 50 e un cestello filtrante da 20 litri in acciaio inossidabile di alta qualità (V2A) sono inclusi nella fornitura standard. La testa di azionamento è realizzata in parte in materiale riciclato.
Caratteristiche e vantaggi
Viene fornito con un cestello filtrantePermette di smaltire facilmente i solidi aspirati. Permette di recuperare i liquidi aspirati. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Elevata robustezza, flessibilità e modularitàMacchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati. Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosiPer una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vuoto (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacità del contenitore (l)
|65
|Materiale del contenitore
|Acciaio
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,25
|livello di pressione sonora (dB(A))
|68
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Peso senza accessori (kg)
|46
|Peso (con accessori) (kg)
|46,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|47,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|718 x 526 x 1251
Dotazione
- Filtro principale: Filtro di superficie
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì
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Aree di applicazione
- Per piccole quantità di trucioli grossolani e abrasivi
- Per piccole quantità di liquidi, come oli o emulsioni refrigeranti