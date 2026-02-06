Aspiratore industriale IVR-L 400/24-2 Tc Dp

IVR-L 400/24-2 Tc: aspiratore industriale mobile per liquidi e solidi (trucioli). Per aspirare grandi quantità di trucioli metallici grossolani e liquidi come oli ed emulsioni di refrigeranti.

IVR-L 400/24-2 Tc: aspiratore industriale ideale per aspirare grandi quantità di trucioli grossolani, fango, olio ed emulsioni di refrigeranti. Due turbine di bypass e il filtro a tasche, durevole e lavabile, garantiscono una potenza di aspirazione elevata e costante senza alcuna riduzione dell'effetto filtrante. Con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW, l'aspiratore mobile alimentato a corrente alternata vanta un design robusto, compatto e di facile manutenzione, in grado di gestire anche le applicazioni industriali più difficili. L'unità di azionamento insonorizzata e un silenziatore di scarico assicurano una bassa rumorosità di funzionamento. Il vano raccolta da 400 litri viene svuotato con una forza minima da un telaio inclinabile con un meccanismo di ribaltamento o, se necessario, utilizzando un carrello elevatore. I liquidi possono essere scaricati semplicemente staccando il tubo di scarico con un indicatore del livello di riempimento.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR-L 400/24-2 Tc Dp: Telaio ergonomico basculante con meccanismo di roll-off
Sistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo. Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento. Svuotamento rapido e comodo dei grandi contenitori da 400 litri tramite ribaltamento.
Aspiratore industriale IVR-L 400/24-2 Tc Dp: Possibilità di svuotamento comodo e veloce con un carrello elevatore
Le unità a innesto saldate nel carrello elevatore consentono una presa e un trasporto sicuri.
Aspiratore industriale IVR-L 400/24-2 Tc Dp: Display di visualizzazione del livello del liquido
Tubo trasparente per controllare la quantità di fluido assorbita. Il tubo flessibile serve anche per uno svuotamento facile.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
  • La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
  • Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Aspirazione (mbar/kPa) 230 / 23
Capacità del contenitore (l) 400
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,45
Peso senza accessori (kg) 180
Peso (con accessori) (kg) 187,2
Peso con imballo (kg) 188,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1730 x 805 x 1390
Aspiratore industriale IVR-L 400/24-2 Tc Dp
Aree di applicazione
  • Per grandi quantità di solidi, come trucioli grossolani, trucioli di metallo, sabbia, abrasivo per sabbiatura
  • Per grandi quantità di liquidi, come oli o emulsioni di refrigeranti
