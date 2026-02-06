IVR-L 400/24-2 Tc: aspiratore industriale ideale per aspirare grandi quantità di trucioli grossolani, fango, olio ed emulsioni di refrigeranti. Due turbine di bypass e il filtro a tasche, durevole e lavabile, garantiscono una potenza di aspirazione elevata e costante senza alcuna riduzione dell'effetto filtrante. Con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW, l'aspiratore mobile alimentato a corrente alternata vanta un design robusto, compatto e di facile manutenzione, in grado di gestire anche le applicazioni industriali più difficili. L'unità di azionamento insonorizzata e un silenziatore di scarico assicurano una bassa rumorosità di funzionamento. Il vano raccolta da 400 litri viene svuotato con una forza minima da un telaio inclinabile con un meccanismo di ribaltamento o, se necessario, utilizzando un carrello elevatore. I liquidi possono essere scaricati semplicemente staccando il tubo di scarico con un indicatore del livello di riempimento.