Aspiratore industriale IVR-L 60/24-2 Tc

Caratteristiche e vantaggi
Telaio ergonomico basculante
  • Sistema sofisticato per uno svuotamento manuale, sicuro e senza sforzo.
  • Il sistema a telaio consente uno svuotamento ergonomico e inclinato tramite il meccanismo di ribaltamento.
  • E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Elevata robustezza, flessibilità e modularità
  • Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
  • Raccordo flessibile girevole con curva del tubo girevole fino a 360°.
  • Disponibile opzionalmente con protezione antitraboccamento, filtro o porta accessori.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
  • La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Dotato di filtro di superficie compatto di classe di polvere L
  • Impedisce in modo affidabile l'ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 144 / 520
Vuoto (mbar/kPa) 235 / 23,5
Capacità del contenitore (l) 65
Materiale del contenitore Acciaio
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,25
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
lunghezza del cavo (m) 10
Peso senza accessori (kg) 42,6
Peso (con accessori) (kg) 43,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 43,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 737 x 532 x 1326

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro di superficie
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVR-L 60/24-2 Tc
Aspiratore industriale IVR-L 60/24-2 Tc
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Aree di applicazione
  • Per quantità medie di trucioli grossolani e abrasivi
  • Per quantità medie di liquidi, come oli o emulsioni di refrigeranti
Accessori