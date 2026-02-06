Aspiratore industriale IVM 40/24 -2 M ACD
Caratteristiche e vantaggi
ACD – Applicato per polveri combustibiliPer l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Pulizia manuale del filtro pull-and-cleanLa pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di due motori soffianti
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Dotato di un grande filtro a stella
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Aspirazione (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,5
|Peso senza accessori (kg)
|35,7
|Peso con imballo (kg)
|36,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Videos
Aree di applicazione
- Per raccogliere polveri combustibili