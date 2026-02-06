Aspiratore industriale IVM 40/24 -2 M ACD

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 40/24 -2 M ACD: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVM 40/24 -2 M ACD: Classe di polvere M
Classe di polvere M
Dispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Aspiratore industriale IVM 40/24 -2 M ACD: Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di due motori soffianti
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Dotato di un grande filtro a stella
  • Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 106 / 382
Aspirazione (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,5
Peso senza accessori (kg) 35,7
Peso con imballo (kg) 36,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 645 x 655 x 1150

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVM 40/24 -2 M ACD
Aree di applicazione
  • Per raccogliere polveri combustibili
