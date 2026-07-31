Aspiratore industriale IVM 60/24-2 H ACD

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 60/24-2 H ACD: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVM 60/24-2 H ACD: Classe di polvere H
Classe di polvere H
Dispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H.
Aspiratore industriale IVM 60/24-2 H ACD: Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Tre motori di aspirazione
  • Tre potenti ventole per prestazioni di pulizia eccezionali.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 117 / 420
Vuoto (mbar/kPa) 201 / 20,1
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 3,6
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) fino a 79
lunghezza del cavo (m) 7,5
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 3,5
Peso senza accessori (kg) 70,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 71,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1020 x 680 x 1670

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Filtro secondario: Filtro a cartuccia
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVM 60/24-2 H ACD
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Aspiratore industriale IVM 60/24-2 H ACD
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Aree di applicazione
  • Per raccogliere polveri combustibili
Accessori