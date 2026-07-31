Aspiratore industriale IVM 60/24-2 H ACD
Caratteristiche e vantaggi
ACD – Applicato per polveri combustibiliPer l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Classe di polvere HDispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H.
Pulizia manuale del filtro pull-and-cleanLa pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Tre motori di aspirazione
- Tre potenti ventole per prestazioni di pulizia eccezionali.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Vuoto (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3,6
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|fino a 79
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2
|Classe di polvere del filtro secondario
|H
|Area filtro per il filtro secondario (m²)
|3,5
|Peso senza accessori (kg)
|70,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|71,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Filtro secondario: Filtro a cartuccia
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per raccogliere polveri combustibili