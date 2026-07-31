Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Sc H ACD
Caratteristiche e vantaggi
ACD – Applicato per polveri combustibiliPer l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Particolarmente robusto, particolarmente flessibileCon pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosiPer una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Comoda pulizia manuale del filtro
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
- Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
- La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vuoto (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale del contenitore
|Acciaio
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|68
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Classe di polvere del filtro secondario
|H
|Area filtro per il filtro secondario (m²)
|3
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|124
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|124,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|855 x 760 x 1869
Dotazione
- Filtro principale: Filtro tasca
- Filtro secondario: Filtro a cartuccia
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Videos
Aree di applicazione
- Per quantità medie e grandi di trucioli fini e grossi