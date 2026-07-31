Aspiratore industriale IVR 100/40 Sc H ACD

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR 100/40 Sc H ACD: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVR 100/40 Sc H ACD: Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Con pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Aspiratore industriale IVR 100/40 Sc H ACD: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 4 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Comoda pulizia manuale del filtro
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
  • Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 138 / 495
Vuoto (mbar/kPa) 140 / 14
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale del contenitore Acciaio
Potenza nominale in ingresso (kW) 4,7
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 71
lunghezza del cavo (m) 7,5
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 3
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 205
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 205,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 855 x 760 x 2380

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro tasca
  • Filtro secondario: Filtro a cartuccia
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVR 100/40 Sc H ACD
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