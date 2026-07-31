Aspiratore industriale IVR 40/24-2 Sc H ACD

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR 40/24-2 Sc H ACD: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVR 40/24-2 Sc H ACD: Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Con pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Nonostante il design molto compatto, offre numerose possibilità per trasportare gli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Aspiratore industriale IVR 40/24-2 Sc H ACD: Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Comoda pulizia manuale del filtro
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
  • Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Vuoto (mbar/kPa) 230 / 23
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale del contenitore Acciaio
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
lunghezza del cavo (m) 10
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 3
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 112
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 112,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 855 x 760 x 1576

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro tasca
  • Filtro secondario: Filtro a cartuccia
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVR 40/24-2 Sc H ACD
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Aree di applicazione
  • Per piccole quantità di polvere combustibile e pericolosa (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Per piccole quantità di trucioli fini e polveri
Accessori