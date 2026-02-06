Aspiratore industriale IVS 100/55 M Z22
L'aspiratore industrial IVS 100/55 M Z22 è un modello resistente e progettato per la polvere delle classi esplosive St 1, St 2 ed St 3 nella Zona 22.
L'aspiratore industrual IVS 100/55 M Z22 è un modello motlo resistente che è stato progettato specificamente per aspirare la polvere delle classi esplosive St 1, St 2 ed St 3 nella zona 22. E' carrellato e si può spostare abbastanza agilmente in vari settori. Su superfici piane, l'operatore può spostarlo senza troppa fatica, perciò l'alta potenza d'aspirazione di questo modello raggiunge diverse sezioni dell'ambiente. E' utiliIzzabile in molti target group. La struttura e la vasta gamma di accessori che l'IVS 100/55 M Z22 può usare ne aumentano la gamma di applicazione: il canale di aspirazione laterale assicura un'ottima potenza d'aspirazione; la valvola di sicurezza evita che la turbina del canale laterale di aspirazione si surriscaldi. Questo modello viene spesso usato in continuo, proprio perché monta questo tipo di motore che è molto durevole. Il vano raccolta con rotelle pivottanti si svuota in modo facile e pratico. Il preseparatore ciclonico integrato filtra tutta la polvere che entra nell'aspiratore, aumentando significativamente la durata del filtro che ha una superficie filtrante molto ampia ed è certificato per polvere di classe M e che permette di lavorare in continuo senza interruzioni. Il filtro è pulibile manualmente dall'esterno, questa procedura ne aumenta la durabilità. Il vano porta accessori è comodo e capiente. Nel caso si volesse spostare l'aspiratore in un'altra area si può posizionare nel vano accessori anche il cavo di rete.
Caratteristiche e vantaggi
Certificato per ATEX Zona 22Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 5,5 kW di potenza e avviamento graduale per grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVS
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
- Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Aspirazione (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|5,5
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|157
|Peso con imballo (kg)
|157,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no