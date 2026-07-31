Rasaerba LM 530/36 Bp Pack
Robusto e affidabile. Offre ottimi risultati nella cura del prato: il rasaerba a batteria LM 530/36 Bp con calotta di taglio in acciaio è silenzioso e senza emissioni di gas. Batteria e caricatore inclusi.
Vanta le stesse elevate prestazioni di un motore a benzina ma è più silenzioso, zero emissioni e costi di esercizio e manutenzione notevolmente inferiori: il rasaerba a batteria LM 530/36 Bp Pack ha ruote montate su cuscinetti a sfera, velocità di guida variabile assicurando che la macchina sia facilemente manovrabile. Il controllo automatico adattivo della velocità di taglio si adatta alle condizioni dell'erba, proteggere la batteria e ad aumenta l'autonomia. Altezza di taglio regolabile con un solo pulsante per garantire risultati di falciatura uniformi. L'erba può essere raccolta o triturata (mulching).
Caratteristiche e vantaggi
Semplice regolazione dell'altezza di taglioPuò essere facilmente e comodamente regolato all'altezza di taglio appropriata. Regolazione precisa dell'altezza di taglio per l'uso previsto.
Motore a guida autonoma variabilePuò essere regolato per ogni singolo utente con il controllo slide. Risparmia energia e allevia la tensione.
Controllo automatico della velocità intelligenteVelocità di taglio ottimale per risultati sempre buoni. Protegge la batteria e aumenta l'autonomia.
Piattaforma falciante in acciaio
- Design molto robusto.
- Componenti durevoli.
Funzione 3 in 1 per l'utilizzo in una varietà di impostazioni
- L'erba può essere raccolta, trinciata o espulsa.
Motore senza spazzole
- Minimo sforzo di manutenzione e lunga durata.
- Bassa generazione di calore ed alta efficienza.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
- La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
- Aumenta la produttività e la sicurezza durante il lavoro.
Emissioni di rumore significativamente più basse rispetto ai tosaerba a benzina
- Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte.
- Impatto ridotto sulle persone e sull'ambiente.
Basse vibrazioni ed emissioni rispetto ai motori a benzina
- Lavoro senza sforzo per lunghi periodi.
- Protegge l'ambiente e la salute dell'utente.
Costi operativi e di manutenzione inferiori fino al 90% rispetto agli utensili a benzina
- Particolarmente economico, in quanto non ci sono costi di benzina.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Larghezza di taglio (mm)
|530
|Altezza di taglio (mm)
|30 - 110
|Velocità (rpm)
|3100
|Velocità di trasferimento (km/h)
|2 - 5
|Materiale del piatto di taglio
|Acciaio
|Capacità cestello raccolta erba (l)
|70
|Materiale raccoglierba
|Sostanza
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|95
|Valore aggiunto: vibrazione (m/s²)
|0,8
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Capacità (Ah)
|6
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Autonomia per carica della batteria (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Lunghezza del cavo del caricabatterie (m)
|1,2
|Peso senza accessori (kg)
|34,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|41
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Versioni: Batteria inclusa
- Trazione posteriore
- Kit pacciamatura
- Cestello raccolta erba
- Lama
Dotazione
- Batteria: Batteria 36 V / 6.0 Ah Power+ (2 pz.)
- Caricabatteria: Caricabatterie rapido 36 V per Batterie Power+ (1 pz.)
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Aree di applicazione
- Per falciare prati di piccole e medie dimensioni
- Durante la falciatura, l'erba può essere raccolta in una scatola di raccolta dell'erba, espulsa lateralmente o pacciamata