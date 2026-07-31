Rasaerba LM 530/36 Bp Pack

Robusto e affidabile. Offre ottimi risultati nella cura del prato: il rasaerba a batteria LM 530/36 Bp con calotta di taglio in acciaio è silenzioso e senza emissioni di gas. Batteria e caricatore inclusi.

Vanta le stesse elevate prestazioni di un motore a benzina ma è più silenzioso, zero emissioni e costi di esercizio e manutenzione notevolmente inferiori: il rasaerba a batteria LM 530/36 Bp Pack ha ruote montate su cuscinetti a sfera, velocità di guida variabile assicurando che la macchina sia facilemente manovrabile. Il controllo automatico adattivo della velocità di taglio si adatta alle condizioni dell'erba, proteggere la batteria e ad aumenta l'autonomia. Altezza di taglio regolabile con un solo pulsante per garantire risultati di falciatura uniformi. L'erba può essere raccolta o triturata (mulching).

Caratteristiche e vantaggi
Rasaerba LM 530/36 Bp Pack: Semplice regolazione dell'altezza di taglio
Semplice regolazione dell'altezza di taglio
Può essere facilmente e comodamente regolato all'altezza di taglio appropriata. Regolazione precisa dell'altezza di taglio per l'uso previsto.
Rasaerba LM 530/36 Bp Pack: Motore a guida autonoma variabile
Motore a guida autonoma variabile
Può essere regolato per ogni singolo utente con il controllo slide. Risparmia energia e allevia la tensione.
Rasaerba LM 530/36 Bp Pack: Controllo automatico della velocità intelligente
Controllo automatico della velocità intelligente
Velocità di taglio ottimale per risultati sempre buoni. Protegge la batteria e aumenta l'autonomia.
Piattaforma falciante in acciaio
  • Design molto robusto.
  • Componenti durevoli.
Funzione 3 in 1 per l'utilizzo in una varietà di impostazioni
  • L'erba può essere raccolta, trinciata o espulsa.
Motore senza spazzole
  • Minimo sforzo di manutenzione e lunga durata.
  • Bassa generazione di calore ed alta efficienza.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
  • La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
  • Aumenta la produttività e la sicurezza durante il lavoro.
Emissioni di rumore significativamente più basse rispetto ai tosaerba a benzina
  • Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte.
  • Impatto ridotto sulle persone e sull'ambiente.
Basse vibrazioni ed emissioni rispetto ai motori a benzina
  • Lavoro senza sforzo per lunghi periodi.
  • Protegge l'ambiente e la salute dell'utente.
Costi operativi e di manutenzione inferiori fino al 90% rispetto agli utensili a benzina
  • Particolarmente economico, in quanto non ci sono costi di benzina.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
Larghezza di taglio (mm) 530
Altezza di taglio (mm) 30 - 110
Velocità (rpm) 3100
Velocità di trasferimento (km/h) 2 - 5
Materiale del piatto di taglio Acciaio
Capacità cestello raccolta erba (l) 70
Materiale raccoglierba Sostanza
Livello di potenza sonora (dB(A)) 95
Valore aggiunto: vibrazione (m/s²) 0,8
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 36
Capacità (Ah) 6
Prestazioni per carica della batteria (m²) max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
Autonomia per carica della batteria (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Lunghezza del cavo del caricabatterie (m) 1,2
Peso senza accessori (kg) 34,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 41
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1580 x 550 x 1130

Scope of supply

  • Versioni: Batteria inclusa
  • Trazione posteriore
  • Kit pacciamatura
  • Cestello raccolta erba
  • Lama

Dotazione

  • Batteria: Batteria 36 V / 6.0 Ah Power+ (2 pz.)
  • Caricabatteria: Caricabatterie rapido 36 V per Batterie Power+ (1 pz.)
Rasaerba LM 530/36 Bp Pack
Rasaerba LM 530/36 Bp Pack
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Aree di applicazione
  • Per falciare prati di piccole e medie dimensioni
  • Durante la falciatura, l'erba può essere raccolta in una scatola di raccolta dell'erba, espulsa lateralmente o pacciamata
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria