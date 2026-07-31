Vanta le stesse elevate prestazioni di un motore a benzina ma è più silenzioso, zero emissioni e costi di esercizio e manutenzione notevolmente inferiori: il rasaerba a batteria LM 530/36 Bp Pack ha ruote montate su cuscinetti a sfera, velocità di guida variabile assicurando che la macchina sia facilemente manovrabile. Il controllo automatico adattivo della velocità di taglio si adatta alle condizioni dell'erba, proteggere la batteria e ad aumenta l'autonomia. Altezza di taglio regolabile con un solo pulsante per garantire risultati di falciatura uniformi. L'erba può essere raccolta o triturata (mulching).