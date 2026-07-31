Trolley Classic I

Ideale per la pulizia quotidiana: carrello con due secchielli da 4 litri con codice colore

Ideale per la pulizia quotidiana: carrello con due secchielli da 4 litri con codice colore

Caratteristiche e vantaggi
Alta qualità
  • Materiali di alta qualità e design molto robusto e leggero.
Migliore ergonomia
  • Molto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena.
Facile manovrabilità
  • Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Materiale Acciaio plastificato / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 10,5
Peso compreso l'imballo (kg) 12
Dimensioni (L × P × A) (mm) 910 x 545 x 1070
Dimensioni, imballato (mm) 910 x 545 x 1070
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Accessori