Trolley Classic I
Ideale per la pulizia quotidiana: carrello con due secchielli da 4 litri con codice colore
Ideale per la pulizia quotidiana: carrello con due secchielli da 4 litri con codice colore
Caratteristiche e vantaggi
Alta qualità
- Materiali di alta qualità e design molto robusto e leggero.
Migliore ergonomia
- Molto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena.
Facile manovrabilità
- Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Materiale
|Acciaio plastificato / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|10,5
|Peso compreso l'imballo (kg)
|12
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Dimensioni, imballato (mm)
|910 x 545 x 1070