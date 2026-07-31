Trolley Classic II
Carrello per pulizia, con pressa mop e due secchi da 4 litri e due da 15 litri con codice colore.
Carrello per pulizia, con pressa mop e due secchi da 4 litri e due da 15 litri con codice colore.
Caratteristiche e vantaggi
Alta qualità
- Materiali di alta qualità e design molto robusto e leggero.
Migliore ergonomia
- Meccanismo di strizzatura efficiente e comodo per la schiena.
Facile manovrabilità
- Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Materiale
|Acciaio plastificato / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|14,1
|Peso compreso l'imballo (kg)
|16,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Dimensioni, imballato (mm)
|1070 x 660 x 1120