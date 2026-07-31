Trolley Classic II

Carrello per pulizia, con pressa mop e due secchi da 4 litri e due da 15 litri con codice colore.

Carrello per pulizia, con pressa mop e due secchi da 4 litri e due da 15 litri con codice colore.

Caratteristiche e vantaggi
Alta qualità
  • Materiali di alta qualità e design molto robusto e leggero.
Migliore ergonomia
  • Meccanismo di strizzatura efficiente e comodo per la schiena.
Facile manovrabilità
  • Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Materiale Acciaio plastificato / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 14,1
Peso compreso l'imballo (kg) 16,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1070 x 660 x 1120
Dimensioni, imballato (mm) 1070 x 660 x 1120
Accessori