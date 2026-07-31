Trolley Classic IV

Ottima capacità di trasporto con incluso: quattro secchi da 4 litri con codice colore, porta sacco aperto e doppio secchio con pressa mop.

Ottima capacità di trasporto con incluso: quattro secchi da 4 litri con codice colore, porta sacco aperto e doppio secchio con pressa mop.

Caratteristiche e vantaggi
Alta qualità
  • Materiali di alta qualità e design molto robusto.
Migliore ergonomia
  • Meccanismo di strizzatura efficiente e comodo per la schiena.
Facile manovrabilità
  • Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Materiale Acciaio plastificato / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 20,2
Peso compreso l'imballo (kg) 23
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1385 x 650 x 1070
Dimensioni, imballato (mm) 1385 x 650 x 1070
Accessori