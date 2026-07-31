Classic Telaio per mop con tasche 40 cm
Da usare con il manico in alluminio 6.999-096.0 o il manico telescopico 6.999-111.0
Supporto per mop con sistema di blocco e snodo girevole a 360° nella versione da 40 cm di larghezza di Kärcher. Il supporto per mop è ideale per l'uso con tutti i manici con un diametro del foro compreso tra 18 mm e 23 mm, come i nostri manici in alluminio e telescopici.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Attacco del tessuto
|Lembi
|Materiale
|PA / Vetro resina / PP
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 x 110
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido