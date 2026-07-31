Classic Telaio per mop con tasche 40 cm

Da usare con il manico in alluminio 6.999-096.0 o il manico telescopico 6.999-111.0

Supporto per mop con sistema di blocco e snodo girevole a 360° nella versione da 40 cm di larghezza di Kärcher. Il supporto per mop è ideale per l'uso con tutti i manici con un diametro del foro compreso tra 18 mm e 23 mm, come i nostri manici in alluminio e telescopici.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Attacco del tessuto Lembi
Materiale PA / Vetro resina / PP
Larghezza di lavoro (cm) 40
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 x 110
Classic Telaio per mop con tasche 40 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
Accessori