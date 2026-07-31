Premium Telaio per mop a tasche SafeClip 40 cm

Da usare con il manico in alluminio 6.999-096.0 o il manico telescopico 6.999-111.0

Il supporto del mop Kärcher (40 cm) con clip è dotato di un fissaggio a clip che facilita la schiena, di uno snodo con rotazione a 360° e di un attacco tascabile facile da usare. Il supporto è ideale per l'uso con tutti i manici con un diametro del foro compreso tra 18 mm e 23 mm, come i nostri manici in alluminio e telescopici.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD
Attacco del tessuto Tasche
Materiale PA / Vetro resina / PP
Larghezza di lavoro (cm) 40
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 x 110
Premium Telaio per mop a tasche SafeClip 40 cm
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
Accessori