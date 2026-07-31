Il supporto del mop Kärcher (40 cm) con clip è dotato di un fissaggio a clip che facilita la schiena, di uno snodo con rotazione a 360° e di un attacco tascabile facile da usare. Il supporto è ideale per l'uso con tutti i manici con un diametro del foro compreso tra 18 mm e 23 mm, come i nostri manici in alluminio e telescopici.