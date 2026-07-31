Spazzatrice stradale MC 150 Plus
Compatta, potente, completamente ammortizzata: la MC 150 è la spazzatrice multiuso comoda ed economica con cabina a due posti e trazione integrale nella classe da 3,5 t.
La spazzatrice multiuso MC 150 offre il massimo delle prestazioni e del comfort di guida nella classe da 3,5 tonnellate. La spazzatrice multiuso dispone di un'ampia gamma di caratteristiche per rendere confortevoli i lunghi compiti di lavoro, comprese le dimensioni più compatte, un telaio idraulico completamente sospeso con sospensioni a ruote indipendenti, una spaziosa cabina climatizzata con sedile passeggero opzionale, sedili adatti alla schiena e il concetto operativo intuitivo della classe da 2 m³. La straordinaria economia è garantita dalla modalità eco!efficiency, che armonizza la velocità del motore, la potenza idraulica e le prestazioni di spazzamento in modalità di spazzamento automatico. Progettato per molto più che semplici applicazioni di pulizia, l'MC 150 può essere utilizzato anche per il servizio invernale, la rimozione delle erbacce e persino per attività di trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
Classe compatta da 3,5 t
Miglior comfort di marcia grazie al telaio a sospensione completa
Sofisticato sistema di spazzole
Confortevole cabina a due posti con eccellente visibilità a 360 gradi
Impianto idraulico ad alte prestazioni
Manutenzione quotidiana che fa risparmiare tempo
Sistema di cambio rapido integrato
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Trazione integrale
|Produttore motore
|Kubota
|Potenza motore (kW)
|48
|Capacità vano raccolta (cm³)
|2434
|vano raccolta
|4
|Volume del serbatoio del carburante (l)
|50
|Emissioni standard
|STAGE V
|Velocità di guida (km/h)
|40
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|2450
|Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali (mm)
|2660
|Contenitore per rifiuti (l)
|1500
|serbatoio acqua (l)
|150
|Serbatoio dell'acqua dolce (l)
|195
|Passo (mm)
|1700
|Peso totale consentito (kg)
|3500
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Dotazione
- Climatizzatore
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Aree di applicazione
- Sviluppato per le attività di spazzamento più impegnative
- Pulizia a umido, irrigazione e rimozione delle erbacce
- Multifunzionale per l'utilizzo nella manutenzione del verde
- Elevate prestazioni per servizi invernali leggeri e medi
- Per il trasporto di attrezzature da lavoro e il traino di rimorchi