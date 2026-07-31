Spazzatrice stradale MC 150 Plus

Compatta, potente, completamente ammortizzata: la MC 150 è la spazzatrice multiuso comoda ed economica con cabina a due posti e trazione integrale nella classe da 3,5 t.

La spazzatrice multiuso MC 150 offre il massimo delle prestazioni e del comfort di guida nella classe da 3,5 tonnellate. La spazzatrice multiuso dispone di un'ampia gamma di caratteristiche per rendere confortevoli i lunghi compiti di lavoro, comprese le dimensioni più compatte, un telaio idraulico completamente sospeso con sospensioni a ruote indipendenti, una spaziosa cabina climatizzata con sedile passeggero opzionale, sedili adatti alla schiena e il concetto operativo intuitivo della classe da 2 m³. La straordinaria economia è garantita dalla modalità eco!efficiency, che armonizza la velocità del motore, la potenza idraulica e le prestazioni di spazzamento in modalità di spazzamento automatico. Progettato per molto più che semplici applicazioni di pulizia, l'MC 150 può essere utilizzato anche per il servizio invernale, la rimozione delle erbacce e persino per attività di trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice stradale MC 150 Plus: Classe compatta da 3,5 t
Classe compatta da 3,5 t
Spazzatrice stradale MC 150 Plus: Miglior comfort di marcia grazie al telaio a sospensione completa
Miglior comfort di marcia grazie al telaio a sospensione completa
Spazzatrice stradale MC 150 Plus: Sofisticato sistema di spazzole
Sofisticato sistema di spazzole
Confortevole cabina a due posti con eccellente visibilità a 360 gradi
Impianto idraulico ad alte prestazioni
Manutenzione quotidiana che fa risparmiare tempo
Sistema di cambio rapido integrato
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Guida di trazione Trazione integrale
Produttore motore Kubota
Potenza motore (kW) 48
Capacità vano raccolta (cm³) 2434
vano raccolta 4
Volume del serbatoio del carburante (l) 50
Emissioni standard STAGE V
Velocità di guida (km/h) 40
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 2450
Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali (mm) 2660
Contenitore per rifiuti (l) 1500
serbatoio acqua (l) 150
Serbatoio dell'acqua dolce (l) 195
Passo (mm) 1700
Peso totale consentito (kg) 3500
Dimensioni (L × P × A) (mm) 3774 x 1220 x 1979

Dotazione

  • Climatizzatore
Spazzatrice stradale MC 150 Plus
Spazzatrice stradale MC 150 Plus
Spazzatrice stradale MC 150 Plus
Videos
Aree di applicazione
  • Sviluppato per le attività di spazzamento più impegnative
  • Pulizia a umido, irrigazione e rimozione delle erbacce
  • Multifunzionale per l'utilizzo nella manutenzione del verde
  • Elevate prestazioni per servizi invernali leggeri e medi
  • Per il trasporto di attrezzature da lavoro e il traino di rimorchi