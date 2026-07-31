La spazzatrice multiuso MC 150 offre il massimo delle prestazioni e del comfort di guida nella classe da 3,5 tonnellate. La spazzatrice multiuso dispone di un'ampia gamma di caratteristiche per rendere confortevoli i lunghi compiti di lavoro, comprese le dimensioni più compatte, un telaio idraulico completamente sospeso con sospensioni a ruote indipendenti, una spaziosa cabina climatizzata con sedile passeggero opzionale, sedili adatti alla schiena e il concetto operativo intuitivo della classe da 2 m³. La straordinaria economia è garantita dalla modalità eco!efficiency, che armonizza la velocità del motore, la potenza idraulica e le prestazioni di spazzamento in modalità di spazzamento automatico. Progettato per molto più che semplici applicazioni di pulizia, l'MC 150 può essere utilizzato anche per il servizio invernale, la rimozione delle erbacce e persino per attività di trasporto.