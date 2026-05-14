Spazzatrice stradale MC 250

La nostra spazzatrice ecologica MC 250 con prestazioni di spazzamento superiori e massimo comfort di utilizzo e di guida in tutte le aree urbane.

Kärcher attribuisce grande importanza alle attrezzature comunali. Per questo motivo abbiamo investito tutto il nostro know-how, la nostra competenza e la nostra vasta esperienza nello sviluppo della spazzatrice aspirante MC 250. L'MC 250 dal design accattivante offre prestazioni di pulizia impareggiabili con un basso regime di consumo di energia del motore, un generoso volume del contenitore dei rifiuti da 2,5 m³, un'elevata velocità di trasporto di 60 km/h e il massimo comfort di guida grazie alle sospensioni idropneumatiche e alle sospensioni a ruota singola. L'ampia cabina climatizzata opzionale con sedili confortevoli e il concetto di comando ergonomico con display multifunzionale chiaramente disposto sulla corona del volante garantiscono un ambiente di lavoro piacevole e un elevato livello di facilità d'uso. Il nostro MC 250 è inoltre dotato di quattro ruote sterzanti per un'eccellente manovrabilità e di un efficiente sistema di circolazione dell'acqua con serbatoio separato per l'acqua sporca. La macchina è adatta per città e comuni di tutte le dimensioni, è di facile manutenzione e convince anche per le emissioni di gas di scarico e particolato molto basse.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice stradale MC 250: Spaziosa cabina comfort per due persone con visuale ottimale dell'ambiente di lavoro
Spaziosa cabina comfort per due persone con visuale ottimale dell'ambiente di lavoro
Con sedili comfort deluxe per attività lavorative senza fatica. Entrata e uscita possibili su entrambi i lati grazie alle grandi finestre scorrevoli nelle porte. Pulsante Eco per avviare l'operazione di spazzamento.
Spazzatrice stradale MC 250: Telaio di sicurezza con il massimo comfort
Telaio di sicurezza con il massimo comfort
Tempi di trasporto brevi grazie alla velocità massima di 60 km/h. Sospensioni idropneumatiche per un maggiore comfort di guida. Comodo sterzo integrale per la massima manovrabilità.
Spazzatrice stradale MC 250: Il contenitore per rifiuti più grande della sua categoria
Il contenitore per rifiuti più grande della sua categoria
Contenitore per rifiuti in acciaio inox a flusso ottimizzato con un volume di oltre 2 m³. Consente lunghe attività lavorative. Sistema standard di recupero dell'acqua con serbatoio separato
Design di facile manutenzione
  • Tutti i componenti rilevanti per la pulizia e la manutenzione sono facilmente accessibili.
  • Con accesso di servizio laterale e serbatoio dell'acqua dolce orientabile.
Sistema standard di recupero dell'acqua con serbatoio separato
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Guida di trazione Due ruote motrici
Produttore motore VM
Potenza motore (kW) 75
Capacità vano raccolta (cm³) 2970
vano raccolta 4
Volume del serbatoio del carburante (l) 70
Emissioni standard Euro 6e
Velocità di guida (km/h) 60
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 2625
Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali (mm) 2710
Contenitore per rifiuti (l) 2500
serbatoio acqua ( /l) 120 / 400
Serbatoio acqua dolce (l) 200
Serbatoio acqua dolce (opzionale) ( ) 390
Passo (mm) 1980
Peso totale consentito (kg) 6000
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Dotazione

  • Filtro antiparticolato
  • Sedile comfort
  • Climatizzatore
  • Riscaldatore
  • Impianto radio
  • Lampeggiante
  • Utilizzo durante tutto l'anno
Spazzatrice stradale MC 250
Spazzatrice stradale MC 250
Spazzatrice stradale MC 250
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia stradale e ad umido, per servizi invernali leggeri e attività di trasporto
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