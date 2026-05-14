Spazzatrice stradale MC 250
La nostra spazzatrice ecologica MC 250 con prestazioni di spazzamento superiori e massimo comfort di utilizzo e di guida in tutte le aree urbane.
Kärcher attribuisce grande importanza alle attrezzature comunali. Per questo motivo abbiamo investito tutto il nostro know-how, la nostra competenza e la nostra vasta esperienza nello sviluppo della spazzatrice aspirante MC 250. L'MC 250 dal design accattivante offre prestazioni di pulizia impareggiabili con un basso regime di consumo di energia del motore, un generoso volume del contenitore dei rifiuti da 2,5 m³, un'elevata velocità di trasporto di 60 km/h e il massimo comfort di guida grazie alle sospensioni idropneumatiche e alle sospensioni a ruota singola. L'ampia cabina climatizzata opzionale con sedili confortevoli e il concetto di comando ergonomico con display multifunzionale chiaramente disposto sulla corona del volante garantiscono un ambiente di lavoro piacevole e un elevato livello di facilità d'uso. Il nostro MC 250 è inoltre dotato di quattro ruote sterzanti per un'eccellente manovrabilità e di un efficiente sistema di circolazione dell'acqua con serbatoio separato per l'acqua sporca. La macchina è adatta per città e comuni di tutte le dimensioni, è di facile manutenzione e convince anche per le emissioni di gas di scarico e particolato molto basse.
Caratteristiche e vantaggi
Spaziosa cabina comfort per due persone con visuale ottimale dell'ambiente di lavoroCon sedili comfort deluxe per attività lavorative senza fatica. Entrata e uscita possibili su entrambi i lati grazie alle grandi finestre scorrevoli nelle porte. Pulsante Eco per avviare l'operazione di spazzamento.
Telaio di sicurezza con il massimo comfortTempi di trasporto brevi grazie alla velocità massima di 60 km/h. Sospensioni idropneumatiche per un maggiore comfort di guida. Comodo sterzo integrale per la massima manovrabilità.
Il contenitore per rifiuti più grande della sua categoriaContenitore per rifiuti in acciaio inox a flusso ottimizzato con un volume di oltre 2 m³. Consente lunghe attività lavorative. Sistema standard di recupero dell'acqua con serbatoio separato
Design di facile manutenzione
- Tutti i componenti rilevanti per la pulizia e la manutenzione sono facilmente accessibili.
- Con accesso di servizio laterale e serbatoio dell'acqua dolce orientabile.
Sistema standard di recupero dell'acqua con serbatoio separato
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Due ruote motrici
|Produttore motore
|VM
|Potenza motore (kW)
|75
|Capacità vano raccolta (cm³)
|2970
|vano raccolta
|4
|Volume del serbatoio del carburante (l)
|70
|Emissioni standard
|Euro 6e
|Velocità di guida (km/h)
|60
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|2625
|Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali (mm)
|2710
|Contenitore per rifiuti (l)
|2500
|serbatoio acqua ( /l)
|120 / 400
|Serbatoio acqua dolce (l)
|200
|Serbatoio acqua dolce (opzionale) ( )
|390
|Passo (mm)
|1980
|Peso totale consentito (kg)
|6000
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Dotazione
- Filtro antiparticolato
- Sedile comfort
- Climatizzatore
- Riscaldatore
- Impianto radio
- Lampeggiante
- Utilizzo durante tutto l'anno
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia stradale e ad umido, per servizi invernali leggeri e attività di trasporto