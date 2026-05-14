Kärcher attribuisce grande importanza alle attrezzature comunali. Per questo motivo abbiamo investito tutto il nostro know-how, la nostra competenza e la nostra vasta esperienza nello sviluppo della spazzatrice aspirante MC 250. L'MC 250 dal design accattivante offre prestazioni di pulizia impareggiabili con un basso regime di consumo di energia del motore, un generoso volume del contenitore dei rifiuti da 2,5 m³, un'elevata velocità di trasporto di 60 km/h e il massimo comfort di guida grazie alle sospensioni idropneumatiche e alle sospensioni a ruota singola. L'ampia cabina climatizzata opzionale con sedili confortevoli e il concetto di comando ergonomico con display multifunzionale chiaramente disposto sulla corona del volante garantiscono un ambiente di lavoro piacevole e un elevato livello di facilità d'uso. Il nostro MC 250 è inoltre dotato di quattro ruote sterzanti per un'eccellente manovrabilità e di un efficiente sistema di circolazione dell'acqua con serbatoio separato per l'acqua sporca. La macchina è adatta per città e comuni di tutte le dimensioni, è di facile manutenzione e convince anche per le emissioni di gas di scarico e particolato molto basse.