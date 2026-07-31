Idropulitrice alta pressione HDS 8/18-4 C Classic

HDS 8/18-4 C Classic idropulitrice ad acqua calda Compatta con pompa ad albero a gomito, potente motore a 4 poli e robusto telaio in acciaio tubolare: prezzo e prestazioni eccezionali.

Robusta, compatta e un eccellente rapporto qualità-prezzo: l'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/18-4 C Classic della classe compatta con un potente motore a 4 poli. La pompa ad albero a gomito genera un'elevata pressione e consente di eseguire un'ampia gamma di operazioni di pulizia in modo efficiente e rapido con la collaudata pistola ad alta pressione Classic. La pressione e la portata d'acqua possono essere regolati in base alle esigenze. Il filtro dell'acqua integrato protegge la pompa dallo sporco e ne prolunga la durata. L'acqua calda disgrega efficacemente anche i lubrificanti e riduce l'uso di detergenti. La HDS 8/18-4 C Classic, altamente affidabile e performante, è progettata per l'uso quotidiano in condizioni difficili, sia nei cantieri che nell'agricoltura, nell'industria automobilistica o dei trasporti. Il robusto telaio tubolare in acciaio protegge dagli urti, mentre le ruote antiforatura garantiscono un'elevata manovrabilità. La macchina può anche essere caricata con una gru grazie a un punto di aggancio. Il serbatoio del carburante da 30 litri consente operazioni molto lunghe. È presente un vano portaoggetti per gli accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HDS 8/18-4 C Classic: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Idropulitrice alta pressione HDS 8/18-4 C Classic: Alta affidabilità
Alta affidabilità
Pompa resistente e di qualita Kaercher. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
Idropulitrice alta pressione HDS 8/18-4 C Classic: Efficiente ingegneria del bruciatore
Efficiente ingegneria del bruciatore
Alto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Mobilità eccezionale
  • Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
  • Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 300 - 800
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Pressione max. (bar) 235
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) max. 80
Potenza allacciata (kW) 5,5
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 5,2
Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h) 4,2
Cavo elettrico (m) 5
Serbatoio combustible (l) 30
Peso (con accessori) (kg) 123,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 133,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1075 x 722 x 915

Scope of supply

  • Pistola: Acqua calda standard
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Pressostato
Idropulitrice alta pressione HDS 8/18-4 C Classic
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Aree di applicazione
  • Lavaggio veicoli
  • Lavaggio attrezzi e macchinari
  • Officina
  • Aree esterne
  • Stazioni di servizio
  • Pulizia di facciate
  • Pulizia delle piscine
  • Palestre e centri sportivi
  • Industrie di produzione
  • Sistemi di produzione
Accessori
Detergenti