Idropulitrice alta pressione HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 C Classic idropulitrice ad acqua calda Compatta con pompa ad albero a gomito, potente motore a 4 poli e robusto telaio in acciaio tubolare: prezzo e prestazioni eccezionali.
Robusta, compatta e un eccellente rapporto qualità-prezzo: l'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/18-4 C Classic della classe compatta con un potente motore a 4 poli. La pompa ad albero a gomito genera un'elevata pressione e consente di eseguire un'ampia gamma di operazioni di pulizia in modo efficiente e rapido con la collaudata pistola ad alta pressione Classic. La pressione e la portata d'acqua possono essere regolati in base alle esigenze. Il filtro dell'acqua integrato protegge la pompa dallo sporco e ne prolunga la durata. L'acqua calda disgrega efficacemente anche i lubrificanti e riduce l'uso di detergenti. La HDS 8/18-4 C Classic, altamente affidabile e performante, è progettata per l'uso quotidiano in condizioni difficili, sia nei cantieri che nell'agricoltura, nell'industria automobilistica o dei trasporti. Il robusto telaio tubolare in acciaio protegge dagli urti, mentre le ruote antiforatura garantiscono un'elevata manovrabilità. La macchina può anche essere caricata con una gru grazie a un punto di aggancio. Il serbatoio del carburante da 30 litri consente operazioni molto lunghe. È presente un vano portaoggetti per gli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleUn robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Alta affidabilitàPompa resistente e di qualita Kaercher. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
Efficiente ingegneria del bruciatoreAlto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Mobilità eccezionale
- Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
- Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|300 - 800
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pressione max. (bar)
|235
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|max. 80
|Potenza allacciata (kW)
|5,5
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|5,2
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Cavo elettrico (m)
|5
|Serbatoio combustible (l)
|30
|Peso (con accessori) (kg)
|123,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|133,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1075 x 722 x 915
Scope of supply
- Pistola: Acqua calda standard
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Pressostato
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione