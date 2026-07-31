Robusta, compatta e un eccellente rapporto qualità-prezzo: l'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/18-4 C Classic della classe compatta con un potente motore a 4 poli. La pompa ad albero a gomito genera un'elevata pressione e consente di eseguire un'ampia gamma di operazioni di pulizia in modo efficiente e rapido con la collaudata pistola ad alta pressione Classic. La pressione e la portata d'acqua possono essere regolati in base alle esigenze. Il filtro dell'acqua integrato protegge la pompa dallo sporco e ne prolunga la durata. L'acqua calda disgrega efficacemente anche i lubrificanti e riduce l'uso di detergenti. La HDS 8/18-4 C Classic, altamente affidabile e performante, è progettata per l'uso quotidiano in condizioni difficili, sia nei cantieri che nell'agricoltura, nell'industria automobilistica o dei trasporti. Il robusto telaio tubolare in acciaio protegge dagli urti, mentre le ruote antiforatura garantiscono un'elevata manovrabilità. La macchina può anche essere caricata con una gru grazie a un punto di aggancio. Il serbatoio del carburante da 30 litri consente operazioni molto lunghe. È presente un vano portaoggetti per gli accessori.