L'HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power, realizzata con quasi il 15% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi come eco!Booster MAX e luce a LED. La modalità eco!efficiency, un preciso dosaggio del detergente, un pressostato per regolare pressione e portata dell'acqua e la tecnologia ottimizzata del bruciatore consentono un funzionamento economico con risultati di pulizia eccellenti. Ciò è dovuto in particolare all'eccezionale efficienza della pompa, alla tecnologia brevettata degli ugelli e ai pistoni in ceramica. Il sistema EASY!Operation con display a LED ne semplifica l'utilizzo, mentre due rotelle sterzanti, grandi ruote con pneumatici in gomma e maniglie di spinta ergonomiche garantiscono un facile trasporto. Anche la manutenzione e l'assistenza sono semplici: tutti i componenti rilevanti sono facilmente accessibili e i dati operativi importanti possono essere comodamente consultati.