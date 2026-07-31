Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power

HDS 11/18-4 S eB eco!Power idropulitrice ad acqua fredda, realizzata con il 15% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi: eco!Booster MAX.

L'HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power, realizzata con quasi il 15% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi come eco!Booster MAX e luce a LED. La modalità eco!efficiency, un preciso dosaggio del detergente, un pressostato per regolare pressione e portata dell'acqua e la tecnologia ottimizzata del bruciatore consentono un funzionamento economico con risultati di pulizia eccellenti. Ciò è dovuto in particolare all'eccezionale efficienza della pompa, alla tecnologia brevettata degli ugelli e ai pistoni in ceramica. Il sistema EASY!Operation con display a LED ne semplifica l'utilizzo, mentre due rotelle sterzanti, grandi ruote con pneumatici in gomma e maniglie di spinta ergonomiche garantiscono un facile trasporto. Anche la manutenzione e l'assistenza sono semplici: tutti i componenti rilevanti sono facilmente accessibili e i dati operativi importanti possono essere comodamente consultati.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power: Economica
Economica
In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore. I cicli della caldaia sono ottimizzati per ridurre i consumi del 20% rispetto a quando la macchina lavora a pieno regime
Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power: Alta affidabilità
Alta affidabilità
Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nelsistema alta pressione. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua. Si hanno sempre sotto controllo le informazioni relative al funzionamento della macchina e agli intervalli di manutenzione
Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power: Sostenibilità
Sostenibilità
Affidabile
  • Tecnologia bruciatore molto efficiente, testata e approvata
  • Motore elettrico a quattro poli con pompa assiale a tre pistoni
  • Motore raffreddato ad acqua per le massime prestazioni e totale affidabilità
Sostenibilità
  • Pulizia accurata anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla potente luce LED dell'ugello.
  • Prestazioni di pulizia più elevate con risparmio simultaneo di acqua ed energia grazie a eco!Booster MAX.
  • Progettato con il 15% di plastica riciclata¹⁾.
  • Pulizia accurata anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla potente luce LED dell'ugello.
  • Prestazioni di pulizia più elevate con risparmio simultaneo di acqua ed energia grazie a eco!Booster MAX.
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
  • La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
  • Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 550 - 1100
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) max. 80
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 5,9
Potenza allacciata (kW) 8
Cavo elettrico (m) 5
Serbatoio combustible (l) 25
Peso (con accessori) (kg) 160,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 170,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1330 x 750 x 1060

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Longlife
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power
  • eco!Booster
  • Lancia alta pressione

Dotazione

  • Pressostato
  • Spina per inversione di polarità ( trifase )
  • Sistema SDS (ammortizzazione morbida)
  • Elettronica di servizio con indicatori LED
  • 2 serbatoi del detergente
  • Protezione contro il funzionamento a secco
Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
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Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
Aree di applicazione
  • Lavaggio veicoli
  • Lavaggio attrezzi e macchinari
  • Officina
  • Aree esterne
  • Stazioni di servizio
  • Pulizia di facciate
  • Pulizia delle piscine
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  • Industrie di produzione
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Accessori
Detergenti