Idropulitrice alta pressione HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
HDS 11/18-4 S eB eco!Power idropulitrice ad acqua fredda, realizzata con il 15% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi: eco!Booster MAX.
L'HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power, realizzata con quasi il 15% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi come eco!Booster MAX e luce a LED. La modalità eco!efficiency, un preciso dosaggio del detergente, un pressostato per regolare pressione e portata dell'acqua e la tecnologia ottimizzata del bruciatore consentono un funzionamento economico con risultati di pulizia eccellenti. Ciò è dovuto in particolare all'eccezionale efficienza della pompa, alla tecnologia brevettata degli ugelli e ai pistoni in ceramica. Il sistema EASY!Operation con display a LED ne semplifica l'utilizzo, mentre due rotelle sterzanti, grandi ruote con pneumatici in gomma e maniglie di spinta ergonomiche garantiscono un facile trasporto. Anche la manutenzione e l'assistenza sono semplici: tutti i componenti rilevanti sono facilmente accessibili e i dati operativi importanti possono essere comodamente consultati.
Caratteristiche e vantaggi
EconomicaIn modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore. I cicli della caldaia sono ottimizzati per ridurre i consumi del 20% rispetto a quando la macchina lavora a pieno regime
Alta affidabilitàIl sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nelsistema alta pressione. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua. Si hanno sempre sotto controllo le informazioni relative al funzionamento della macchina e agli intervalli di manutenzione
Sostenibilità
Affidabile
- Tecnologia bruciatore molto efficiente, testata e approvata
- Motore elettrico a quattro poli con pompa assiale a tre pistoni
- Motore raffreddato ad acqua per le massime prestazioni e totale affidabilità
Sostenibilità
- Pulizia accurata anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla potente luce LED dell'ugello.
- Prestazioni di pulizia più elevate con risparmio simultaneo di acqua ed energia grazie a eco!Booster MAX.
- Progettato con il 15% di plastica riciclata¹⁾.
- Pulizia accurata anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla potente luce LED dell'ugello.
- Prestazioni di pulizia più elevate con risparmio simultaneo di acqua ed energia grazie a eco!Booster MAX.
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
- La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|550 - 1100
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|max. 80
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|5,9
|Potenza allacciata (kW)
|8
|Cavo elettrico (m)
|5
|Serbatoio combustible (l)
|25
|Peso (con accessori) (kg)
|160,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|170,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Longlife
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
- eco!Booster
- Lancia alta pressione
Dotazione
- Pressostato
- Spina per inversione di polarità ( trifase )
- Sistema SDS (ammortizzazione morbida)
- Elettronica di servizio con indicatori LED
- 2 serbatoi del detergente
- Protezione contro il funzionamento a secco
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione