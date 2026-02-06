Idropulitrice alta pressione HDS 8/20 D

L'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/20 De è apprezzata per il suo potente motore diesel e la robusta pompa biella-manovella Kärcher, anche dove non è disponibile l'allacciamento elettrico.

L'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/20 D ha un potente motore diesel con avviamento elettrico, una pompa biella-manovella robusta e durevole ed un bruciatore molto efficiente per fornire ottimi risultati di pulizia anche in condizioni più difficili, come le aree dove non c'è alimentazione elettrica. Ideale per applicazioni nel settore edile, amministrazioni comunali o terzisti edili, la macchina ha una portata di 800 litri/ora e 200 bar di pressione di lavoro per la rimozione dello sporco ostinato. Un serbatoio del carburante integrato da 30 litri consente di utilizzare l'idropulitrice per lunghi periodi di tempo. Tecnologia di sicurezza collaudata composta da una valvola termica e una valvola di sicurezza, filtro acqua, controllo temperatura gas di scarico e Soft Damping System (SDS) che protegge i componenti importanti, mentre un robusto telaio tubolare in acciaio la protegge dai danni esterni. La dotazione standard comprende pneumatici antiforatura, ruota pivottante con freno, maniglie di spinta ergonomiche e selettore a un pulsante di facile utilizzo. Gli accessori, come il tubo ad alta pressione e la lancia, possono essere facilmente riposti direttamente sulla macchina.

Caratteristiche e vantaggi
Economico motore a combustione diesel
Consente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne. Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V. Con comodo avviamento elettrico.
Mobilità eccezionale
Grandi pneumatici antiforatura e ruota pivottante con freno di stazionamento. Maniglie di spinta per un facile trasporto e manovrabilità. Caricamento della gru possibile grazie al robusto telaio in tubolare d'acciaio.
Design robusto per i lavori più difficili
Il robusto telaio in tubolare d'acciaio protegge la macchina dagli urti accidentali. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua. Studiata per il carico con gru in attività di noleggio e settore edile.
Accessori
  • Vano porta accessori sulla macchina
  • Pistola EASY!Force.
  • Impugnatura ergonomica e vano porta tubo
Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 800
Pressione di lavoro (bar/MPa) 200 / 20
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) max. 80
Temperatura ingresso acqua (°C) 30
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 5,9
Serbatoio combustible (l) 30
Carburanti Diesel / Olio leggero
Tipo di trazione Diesel
Numero di utenti in contemporanea 1
Mobilità carrello
Peso (con accessori) (kg) 243
Peso con imballo (kg) 248
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1130 x 910 x 895

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Ugello Power

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Longlife
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Telaio
  • Avviamento elettrico
  • Robusto telaio tubolare in accaio con gancio per g
Aree di applicazione
  • Ideale per la pulizia di macchine o veicoli nel settore edile o dei trasporti
  • Ideale per professionisti della pulizia e delle società municipalizzate per rimuovere lo sporco ostinato
Accessori
