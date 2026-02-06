L'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/20 D ha un potente motore diesel con avviamento elettrico, una pompa biella-manovella robusta e durevole ed un bruciatore molto efficiente per fornire ottimi risultati di pulizia anche in condizioni più difficili, come le aree dove non c'è alimentazione elettrica. Ideale per applicazioni nel settore edile, amministrazioni comunali o terzisti edili, la macchina ha una portata di 800 litri/ora e 200 bar di pressione di lavoro per la rimozione dello sporco ostinato. Un serbatoio del carburante integrato da 30 litri consente di utilizzare l'idropulitrice per lunghi periodi di tempo. Tecnologia di sicurezza collaudata composta da una valvola termica e una valvola di sicurezza, filtro acqua, controllo temperatura gas di scarico e Soft Damping System (SDS) che protegge i componenti importanti, mentre un robusto telaio tubolare in acciaio la protegge dai danni esterni. La dotazione standard comprende pneumatici antiforatura, ruota pivottante con freno, maniglie di spinta ergonomiche e selettore a un pulsante di facile utilizzo. Gli accessori, come il tubo ad alta pressione e la lancia, possono essere facilmente riposti direttamente sulla macchina.