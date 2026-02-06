Con una portata di 800 litri/ora e una pressione di lavoro di 200 bar, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/20 G offre prestazioni eccezionali anche nelle applicazioni di pulizia più impegnative nel settore edile, amministrazioni comunali o terzisti edili. Azionata da un potente motore a benzina, che rende superflua l'alimentazione esterna, la macchina rimuove anche lo sporco ostinato causato, ad esempio, da graffiti o lubrificanti. La tecnologia del bruciatore è altamente efficiente e durevole, nonché la pompa biella-manovella. Il serbatoio del carburante da 30 litri integrato garantisce lunghi tempi di funzionamento. Al fine di proteggere tutti i suoi componenti importanti, l'HDS 8/20 G è progettata con una gamma di tecnologie di sicurezza, come una valvola termica e una valvola di sicurezza, un grande filtro dell'acqua, il monitoraggio della temperatura di scarico e il Soft Damping System (SDS). La dotazione standard comprende pneumatici antiforatura, ruota pivottante con freno, maniglie di spinta ergonomiche e selettore a un pulsante di facile utilizzo. Gli accessori, come il tubo ad alta pressione e la lancia, possono essere facilmente riposti direttamente sulla macchina.