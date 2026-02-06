Idropulitrice alta pressione HDS 8/20 G
L'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/20 G apprezzata per il suo potente motore benzina e la robusta pompa biella-manovella Kärcher, anche dove non è disponibile l'allacciamento elettrico.
Con una portata di 800 litri/ora e una pressione di lavoro di 200 bar, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 8/20 G offre prestazioni eccezionali anche nelle applicazioni di pulizia più impegnative nel settore edile, amministrazioni comunali o terzisti edili. Azionata da un potente motore a benzina, che rende superflua l'alimentazione esterna, la macchina rimuove anche lo sporco ostinato causato, ad esempio, da graffiti o lubrificanti. La tecnologia del bruciatore è altamente efficiente e durevole, nonché la pompa biella-manovella. Il serbatoio del carburante da 30 litri integrato garantisce lunghi tempi di funzionamento. Al fine di proteggere tutti i suoi componenti importanti, l'HDS 8/20 G è progettata con una gamma di tecnologie di sicurezza, come una valvola termica e una valvola di sicurezza, un grande filtro dell'acqua, il monitoraggio della temperatura di scarico e il Soft Damping System (SDS). La dotazione standard comprende pneumatici antiforatura, ruota pivottante con freno, maniglie di spinta ergonomiche e selettore a un pulsante di facile utilizzo. Gli accessori, come il tubo ad alta pressione e la lancia, possono essere facilmente riposti direttamente sulla macchina.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina a benzina potenteConsente l'indipendenza dalle fonti di alimentazione esterne. Conforme ai requisiti della norma sulle emissioni di gas di scarico FASE UE V. Comodo avviamento manuale a strappo.
Mobilità eccezionaleGrandi pneumatici antiforatura e ruota pivottante con freno di stazionamento. Maniglie di spinta per un facile trasporto e manovrabilità. Caricamento della gru possibile grazie al robusto telaio in tubolare d'acciaio.
Design robusto per i lavori più difficiliIl robusto telaio in tubolare d'acciaio protegge la macchina dagli urti accidentali. Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua. Studiata per il carico con gru in attività di noleggio e settore edile.
Accessori
- Vano porta accessori sulla macchina
- Pistola EASY!Force.
- Impugnatura ergonomica e vano porta tubo
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|800
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|max. 80
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|30
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|5,9
|Serbatoio combustible (l)
|30
|Carburanti
|Diesel / Olio leggero
|Tipo di trazione
|Benzina
|Numero di utenti in contemporanea
|1
|Mobilità
|carrello
|Peso (con accessori) (kg)
|175
|Peso con imballo (kg)
|180
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Ugello Power
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Longlife
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Telaio
- Robusto telaio tubolare in accaio con gancio per g
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per la pulizia di macchine o veicoli nel settore edile o dei trasporti
- Ideale per professionisti della pulizia e delle società municipalizzate per rimuovere lo sporco ostinato