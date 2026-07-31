La nostra ultracompatta lavasciuga BR 30/1 C Bp è la scelta ideale per la pulizia igienica di tutti i tipi di pavimenti duri, comprese le piastrelle e i pavimenti di sicurezza. Rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti, la tecnologia del rullo in microfibra offre risultati di pulizia migliori fino al 20% e tempi di asciugatura fino al 60% più rapidi. Alimentata da una batteria agli ioni di litio da 18 volt ad alte prestazioni, la BR 30/1 C Bp è la soluzione ideale per la pulizia di manutenzione di piccole aree in uffici, negozi, studi medici, reception, hotel e ristoranti o anche in mense, scuole e ospedali. Detergente Sanificante RM 732 (6.295-596.0), ideale per la sanificazione dei pavimenti. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.