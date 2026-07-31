Lavapavimenti professionale BR 30/1 C Bp
Ideale per la pulizia igienica e la disinfezione su piccole aree. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
La nostra ultracompatta lavasciuga BR 30/1 C Bp è la scelta ideale per la pulizia igienica di tutti i tipi di pavimenti duri, comprese le piastrelle e i pavimenti di sicurezza. Rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti, la tecnologia del rullo in microfibra offre risultati di pulizia migliori fino al 20% e tempi di asciugatura fino al 60% più rapidi. Alimentata da una batteria agli ioni di litio da 18 volt ad alte prestazioni, la BR 30/1 C Bp è la soluzione ideale per la pulizia di manutenzione di piccole aree in uffici, negozi, studi medici, reception, hotel e ristoranti o anche in mense, scuole e ospedali. Detergente Sanificante RM 732 (6.295-596.0), ideale per la sanificazione dei pavimenti. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Risultati di pulizia eccellentiFino al 20% di risultati migliori rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti. Assorbimento completo di acqua sporca, detergenti, sporco grossolano e peli. Aumenta la qualità della pulizia e il livello di igiene.
Tempi di asciugatura rapidiTempo di asciugatura fino al 60% più rapido rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti. I brevi tempi di asciugatura riducono il rischio di scivolamento dei pavimenti bagnati. Tempi di pulizia più brevi significano maggiore produttività e costi inferiori.
Alto livello di igieneAssorbimento completo di acqua sporca, detergenti, sporco grossolano e peli. Processo di pulizia igienico per una maggiore sicurezza sul lavoro. Minor rischio di contaminazione incrociata e di trasmissione di agenti patogeni.
Posizione di parcheggio con poggiapiedi
- Nessun contatto tra i rulli bagnati e il pavimento in posizione di parcheggio.
- Rulli ad asciugatura rapida.
batteria scambiabile agli ioni di litio
- Compatibile con le macchine della piattaforma di batterie Kärcher da 18 V
- Lunga durata di vita e di funzionamento, brevi tempi di ricarica, possibilità di ricarica intermedia.
- Fino al 25% di produttività in più rispetto alle macchine con cavo.
Funzione di pre-pulizia integrata con pettine raccogli-peli
- Riduce ed elimina la necessità di spolverare e aspirare.
- Riduce il tempo di pulizia fino al 50%.
- Riduce i costi operativi totali e i costi di pulizia fino al 50%.
Design compatto ed extra robusto
- Componenti di alta qualità e durevoli, in metallo.
- Per alte prestazioni e bassi costi di manutenzione.
Adatto alla sanificazione dei pavimenti con il detergente disinfettante RM 732
- Riduce e addirittura previene la trasmissione di agenti patogeni, compresa la SARS-CoV-2.
- Crea un ambiente igienicamente pulito.
- Un alto standard di igiene sul posto di lavoro riduce il numero di giorni persi per assenze dovute a malattia.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|300
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|1 / 0,7
|Resa teorica (m²/h)
|200
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Voltaggio (V)
|18
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per carica della batteria (min)
|max. 45
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|500 - 650
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|40
|Consumo idrico (ml/min)
|30
|livello di pressione sonora (dB(A))
|max. 55
|Potenza assorbita (W)
|70
|Peso totale consentito (kg)
|11
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|6,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a due serbatoi
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Aree di applicazione
- Soluzione ideale per uffici, studi medici, aree di ricevimento, hotel e ristoranti
- Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
- Ideale per uffici, esercizi commerciali, hotel, mense, studi medici e legali, ospedali e scuole