Lavapavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30

Lavasciuga BR 30/1 C Bp Pack 18/30 ideale per la pulizia di manutenzione igienica e la sanificazione dei pavimenti. Pratica, leggera e silenziosa.

La lavasciuga pavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30 è la scelta ideale per la pulizia e la sanificazione di tutti i tipi di pavimenti duri. Rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti, la tecnologia dei rulli in microfibra ad alta rotazione offre risultati di pulizia migliori fino al 20% e tempi di asciugatura fino al 60% più rapidi. BR 30/1 C Bp Pack 18/30 è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 18 volt ad alte prestazioni della piattaforma Kärcher Battery Universe, che garantisce un utilizzo continuo fino a 1 ora. Grazie alla sua estrema silenziosità (solo 51 Db) è perfetta per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti, in qualsiasi momento della giornata, di piccole aree in uffici, negozi, studi medici, reception, hotel e ristoranti o anche in mense, scuole e ospedali. Detergente Sanificante RM 732 (6.295-596.0), ideale per la sanificazione dei pavimenti. Batteria e caricabatterie inclusi.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30: Risultati di pulizia eccellenti
Fino al 20% di risultati migliori rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti. Assorbimento completo di acqua sporca, detergenti, sporco grossolano e peli. Aumenta la qualità della pulizia e il livello di igiene.
Lavapavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30: Tempi di asciugatura rapidi
Tempo di asciugatura fino al 60% più rapido rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti. I brevi tempi di asciugatura riducono il rischio di scivolamento dei pavimenti bagnati. Tempi di pulizia più brevi significano maggiore produttività e costi inferiori.
Lavapavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30: Alto livello di igiene
Assorbimento completo di acqua sporca, detergenti, sporco grossolano e peli. Processo di pulizia igienico per una maggiore sicurezza sul lavoro. Minor rischio di contaminazione incrociata e di trasmissione di agenti patogeni.
Posizione di parcheggio con poggiapiedi
  • Nessun contatto tra i rulli bagnati e il pavimento in posizione di parcheggio.
  • Rulli ad asciugatura rapida.
Batteria sostitutiva agli ioni di litio
  • Compatibile con le macchine della piattaforma di batterie Kärcher da 18 V
  • Lunga durata di vita e di funzionamento, brevi tempi di ricarica, possibilità di ricarica intermedia.
  • Fino al 25% di produttività in più rispetto alle macchine con cavo.
Funzione di pre-pulizia integrata con pettine raccogli-peli
  • Riduce ed elimina la necessità di spolverare e aspirare.
  • Riduce il tempo di pulizia fino al 50%.
  • Riduce i costi operativi totali e i costi di pulizia fino al 50%.
Design compatto ed extra robusto
  • Componenti di alta qualità e durevoli, in metallo.
  • Per alte prestazioni e bassi costi di manutenzione.
Adatto alla sanificazione dei pavimenti con il detergente disinfettante RM 732
  • Riduce e previene la trasmissione di agenti patogeni, compresa la SARS-CoV-2.
  • Crea un ambiente igienicamente pulito.
  • Un alto standard di igiene sul posto di lavoro riduce il numero di giorni persi per assenze dovute a malattia.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 300
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 1 / 0,7
Resa teorica (m²/h) 200
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio rimovibile
Voltaggio (V) 18
Resa (Ah) 3
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) max. 200 (3,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 60
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 39 / 65
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 500 - 650
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²) 40
Consumo idrico (ml/min) 30
Rumorosità (dB(A)) max. 55
Potenza assorbita (W) 70
Peso totale consentito (kg) 12
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 6,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 340 x 305 x 1200

Scope of supply

  • Variante: Batteria inclusa
  • Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
Aree di applicazione
  • Soluzione ideale per uffici, studi medici, aree di ricevimento, hotel e ristoranti
  • Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
  • Ideale per uffici, esercizi commerciali, hotel, mense, studi medici e legali, ospedali e scuole
Accessori
