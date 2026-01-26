La lavasciuga pavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30 è la scelta ideale per la pulizia e la sanificazione di tutti i tipi di pavimenti duri. Rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti, la tecnologia dei rulli in microfibra ad alta rotazione offre risultati di pulizia migliori fino al 20% e tempi di asciugatura fino al 60% più rapidi. BR 30/1 C Bp Pack 18/30 è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 18 volt ad alte prestazioni della piattaforma Kärcher Battery Universe, che garantisce un utilizzo continuo fino a 1 ora. Grazie alla sua estrema silenziosità (solo 51 Db) è perfetta per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti, in qualsiasi momento della giornata, di piccole aree in uffici, negozi, studi medici, reception, hotel e ristoranti o anche in mense, scuole e ospedali. Detergente Sanificante RM 732 (6.295-596.0), ideale per la sanificazione dei pavimenti. Batteria e caricabatterie inclusi.