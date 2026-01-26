Lavapavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Lavasciuga BR 30/1 C Bp Pack 18/30 ideale per la pulizia di manutenzione igienica e la sanificazione dei pavimenti. Pratica, leggera e silenziosa.
La lavasciuga pavimenti professionale BR 30/1 C Bp Pack 18/30 è la scelta ideale per la pulizia e la sanificazione di tutti i tipi di pavimenti duri. Rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti, la tecnologia dei rulli in microfibra ad alta rotazione offre risultati di pulizia migliori fino al 20% e tempi di asciugatura fino al 60% più rapidi. BR 30/1 C Bp Pack 18/30 è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 18 volt ad alte prestazioni della piattaforma Kärcher Battery Universe, che garantisce un utilizzo continuo fino a 1 ora. Grazie alla sua estrema silenziosità (solo 51 Db) è perfetta per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti, in qualsiasi momento della giornata, di piccole aree in uffici, negozi, studi medici, reception, hotel e ristoranti o anche in mense, scuole e ospedali. Detergente Sanificante RM 732 (6.295-596.0), ideale per la sanificazione dei pavimenti. Batteria e caricabatterie inclusi.
Caratteristiche e vantaggi
Risultati di pulizia eccellentiFino al 20% di risultati migliori rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti. Assorbimento completo di acqua sporca, detergenti, sporco grossolano e peli. Aumenta la qualità della pulizia e il livello di igiene.
Tempi di asciugatura rapidiTempo di asciugatura fino al 60% più rapido rispetto alla pulizia manuale dei pavimenti. I brevi tempi di asciugatura riducono il rischio di scivolamento dei pavimenti bagnati. Tempi di pulizia più brevi significano maggiore produttività e costi inferiori.
Alto livello di igieneAssorbimento completo di acqua sporca, detergenti, sporco grossolano e peli. Processo di pulizia igienico per una maggiore sicurezza sul lavoro. Minor rischio di contaminazione incrociata e di trasmissione di agenti patogeni.
Posizione di parcheggio con poggiapiedi
- Nessun contatto tra i rulli bagnati e il pavimento in posizione di parcheggio.
- Rulli ad asciugatura rapida.
Batteria sostitutiva agli ioni di litio
- Compatibile con le macchine della piattaforma di batterie Kärcher da 18 V
- Lunga durata di vita e di funzionamento, brevi tempi di ricarica, possibilità di ricarica intermedia.
- Fino al 25% di produttività in più rispetto alle macchine con cavo.
Funzione di pre-pulizia integrata con pettine raccogli-peli
- Riduce ed elimina la necessità di spolverare e aspirare.
- Riduce il tempo di pulizia fino al 50%.
- Riduce i costi operativi totali e i costi di pulizia fino al 50%.
Design compatto ed extra robusto
- Componenti di alta qualità e durevoli, in metallo.
- Per alte prestazioni e bassi costi di manutenzione.
Adatto alla sanificazione dei pavimenti con il detergente disinfettante RM 732
- Riduce e previene la trasmissione di agenti patogeni, compresa la SARS-CoV-2.
- Crea un ambiente igienicamente pulito.
- Un alto standard di igiene sul posto di lavoro riduce il numero di giorni persi per assenze dovute a malattia.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|300
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|1 / 0,7
|Resa teorica (m²/h)
|200
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Voltaggio (V)
|18
|Resa (Ah)
|3
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 60
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|39 / 65
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|500 - 650
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|40
|Consumo idrico (ml/min)
|30
|Rumorosità (dB(A))
|max. 55
|Potenza assorbita (W)
|70
|Peso totale consentito (kg)
|12
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|6,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Variante: Batteria inclusa
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
Videos
Aree di applicazione
- Soluzione ideale per uffici, studi medici, aree di ricevimento, hotel e ristoranti
- Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
- Ideale per uffici, esercizi commerciali, hotel, mense, studi medici e legali, ospedali e scuole