Lavapavimenti professionale BR 35/12 C Bp Pack eco!Power
BR 35/12 C Bp Pack eco!Power lavasciuga pavimenti a batteria in edizione limitata, realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi.
La lavasciuga pavimenti a batteria nera in edizione limitata BR 35/12 C Bp Pack eco!Power, realizzata al 38% in plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è la soluzione ideale per la pulizia efficiente di aree piccole e molto arredate. Pulisce in avanti e indietro e, grazie al suo peso ridotto, è facile da trasportare e adatta all'uso sulle scale. La sua testata rotante con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) consente di lavorare anche in curve strette, garantendo così la massima manovrabilità e agilità. La potente e duratura batteria agli ioni di litio consente lunghi tempi di funzionamento, non richiede manutenzione, è veloce da ricaricare e fino a tre volte più durevole delle tradizionali batterie al piombo-acido. Per una maggiore efficienza, la modalità eco!efficiency può essere attivata con la semplice pressione di un pulsante. Ciò riduce il consumo di energia, prolunga la durata della batteria e riduce la rumorosità di circa il 40%, consentendo di lavorare anche in aree sensibili al rumore.
Caratteristiche e vantaggi
con batterie agli ioni di litio
- Batterie senza manutenzione che durano tre volte di più di quelle convenzionali.
- Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
- Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
Sostenibilità
- Progettato con il 38% di plastica riciclata¹⁾.
- 40% più silenziosa.
- Fino al 50% di autonomia in più e ridotte emissioni di CO₂ grazie alla modalità eco!Mode.
Compatta
- Angolo di 90° contro la parete.
- Nessuna sporgenza dalla macchina; molto maneggevole
Leggera
- 35% più leggera delle macchine simili della categoria
- Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
- Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Include la raccolta dello sporco grossolano
- Spazza, lava e asciuga in una sola passata
- Aspira sassolini e trucioli
- La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
Manico ed impugnatura pieghevoli
- Compatta e salva spazio
- Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
- Regolabile in altezza
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|350
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|450
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|12 / 12
|Resa teorica (m²/h)
|1400
|Resa pratica (m²/h)
|1050
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Batteria (V/Ah)
|25,2 / 21
|Durata della batteria (h)
|max. 1,5
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 2,7
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|220 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|700 - 1500
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1050
|Consumo idrico (l/min)
|1
|livello di pressione sonora (dB(A))
|max. 65
|Potenza assorbita (W)
|500
|Colore
|antracite
|Peso totale consentito (kg)
|48
|Peso senza accessori (kg)
|36
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
- Caricabatterie e batteria inclusi
- Ruote di trasporto
- Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a due serbatoi
- Pressione di contatto variabile