Lavapavimenti professionale BR 35/12 C Bp Pack eco!Power

BR 35/12 C Bp Pack eco!Power lavasciuga pavimenti a batteria in edizione limitata, realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi.

La lavasciuga pavimenti a batteria nera in edizione limitata BR 35/12 C Bp Pack eco!Power, realizzata al 38% in plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è la soluzione ideale per la pulizia efficiente di aree piccole e molto arredate. Pulisce in avanti e indietro e, grazie al suo peso ridotto, è facile da trasportare e adatta all'uso sulle scale. La sua testata rotante con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) consente di lavorare anche in curve strette, garantendo così la massima manovrabilità e agilità. La potente e duratura batteria agli ioni di litio consente lunghi tempi di funzionamento, non richiede manutenzione, è veloce da ricaricare e fino a tre volte più durevole delle tradizionali batterie al piombo-acido. Per una maggiore efficienza, la modalità eco!efficiency può essere attivata con la semplice pressione di un pulsante. Ciò riduce il consumo di energia, prolunga la durata della batteria e riduce la rumorosità di circa il 40%, consentendo di lavorare anche in aree sensibili al rumore.

Caratteristiche e vantaggi
con batterie agli ioni di litio
  • Batterie senza manutenzione che durano tre volte di più di quelle convenzionali.
  • Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
  • Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
Sostenibilità
  • Progettato con il 38% di plastica riciclata¹⁾.
  • 40% più silenziosa.
  • Fino al 50% di autonomia in più e ridotte emissioni di CO₂ grazie alla modalità eco!Mode.
Compatta
  • Angolo di 90° contro la parete.
  • Nessuna sporgenza dalla macchina; molto maneggevole
Leggera
  • 35% più leggera delle macchine simili della categoria
  • Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
  • Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Include la raccolta dello sporco grossolano
  • Spazza, lava e asciuga in una sola passata
  • Aspira sassolini e trucioli
  • La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
Manico ed impugnatura pieghevoli
  • Compatta e salva spazio
  • Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
  • Regolabile in altezza
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 350
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 450
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 12 / 12
Resa teorica (m²/h) 1400
Resa pratica (m²/h) 1050
Tipo batteria Li-Ion
Batteria (V/Ah) 25,2 / 21
Durata della batteria (h) max. 1,5
Tempo di ricarica della batteria (h) circa. 2,7
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 220 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 700 - 1500
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1050
Consumo idrico (l/min) 1
livello di pressione sonora (dB(A)) max. 65
Potenza assorbita (W) 500
Colore antracite
Peso totale consentito (kg) 48
Peso senza accessori (kg) 36
Dimensioni (L × P × A) (mm) 930 x 420 x 1100

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
  • Caricabatterie e batteria inclusi
  • Ruote di trasporto
  • Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a due serbatoi
  • Pressione di contatto variabile
Lavapavimenti professionale BR 35/12 C Bp Pack eco!Power
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