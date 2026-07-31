La lavasciuga pavimenti a batteria nera in edizione limitata BR 35/12 C Bp Pack eco!Power, realizzata al 38% in plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è la soluzione ideale per la pulizia efficiente di aree piccole e molto arredate. Pulisce in avanti e indietro e, grazie al suo peso ridotto, è facile da trasportare e adatta all'uso sulle scale. La sua testata rotante con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) consente di lavorare anche in curve strette, garantendo così la massima manovrabilità e agilità. La potente e duratura batteria agli ioni di litio consente lunghi tempi di funzionamento, non richiede manutenzione, è veloce da ricaricare e fino a tre volte più durevole delle tradizionali batterie al piombo-acido. Per una maggiore efficienza, la modalità eco!efficiency può essere attivata con la semplice pressione di un pulsante. Ciò riduce il consumo di energia, prolunga la durata della batteria e riduce la rumorosità di circa il 40%, consentendo di lavorare anche in aree sensibili al rumore.