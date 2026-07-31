Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
La lavasciuga pavimenti verticale K-Mop 46 è la soluzione ideale nei contesti in cui viene richiesta la massima maneggevolezza riducendo gli sforzi al minimo. 2 Batterie 36V 7,5Ah incluse.
K-Mop 46 è la soluzione perfetta per i professionisti che non vogliono scendere a compromessi in termini di maneggevolezza, produttività e prestazioni. Il suo design estremamente robusto, unito alla maneggevolezza affronta ogni sfida di pulizia: dagli spazi ristretti alle grandi superfici. L'elevata manovrabilità e la larghezza di lavoro di 46 centimetri garantiscono la massima efficienza. La potente turbina alimentata da batteria 36V assicura la massima potenza di aspirazione, i pavimenti sono immediatamente asciutti e sicuri. Il funzionamento intuitivo richiede una formazione minima e consente un utilizzo diretto e professionale. L'ergonomia, sviluppata in collaborazione con esperti, garantisce la riduzione degli sforzi per l'operatore. Con serbatoi per acqua pulita e sporca da 4 litri, K-Mop 46 colpisce per la sua resistenza e sostenibilità: composta da plastica riciclata al 28%, la modalità eco!Mode e i bassi valori di consumo preservano risorse preziose. Come parte del sistema Kärcher, la macchina si integra perfettamente nella piattaforma Battery Power+. Prendi il controllo, scopri la rivoluzione verticale: con K-Mop 46, il tuo partner affidabile per la pulizia professionale.
Caratteristiche e vantaggi
Estrema maneggevolezza
- Trazione facilitata grazie alle spazzole controrotanti
- Eccezionale per il filo muro
- Pulizia a 360° inclinando l'impugnatura in tutte le direzioni.
Funzionamento estremamente intuitivo
- Interfaccia HMI semplice e intuitiva per impostare le funzioni più importanti.
- Codifica a colori Kärcher (comandi gialli).
- Costi di formazione ridotti grazie a un design intuitivo.
Massima ergonomia
- Sviluppato in collaborazione con esperti di ergonomia.
- Maniglia regolabile in altezza per adattarsi perfettamente a qualsiasi corporatura.
- Peso perfettamente bilanciato
Sostenibilità
- Realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾
Risultati di pulizia ottimali
- Serbatoi per acqua pulita e sporca da 4 litri per un'autonomia adeguata.
- Pulizia efficace anche degli ambienti più piccoli e densamente arredati, così come delle grandi superfici.
- Pulizia intensiva in due fasi con tergivetro sollevabile.
Aspirazione perfetta
- Le labbra di aspirazione in Linatex® sono incluse di serie.
- Tergivetro moderno in alluminio, regolabile in altezza.
- Pavimenti asciutti anche su rivestimenti per pavimenti duri a trama molto marcata.
Connettività
- Modulo di connettività Plug-in Connect opzionale.
- Registrazione delle ore di lavoro effettive e del luogo di lavoro.
- Visualizzazione dei dati in tempo reale nel portale di gestione delle apparecchiature Kärcher.
Piattaforma della batteria
- Alimentazione a batteria da 36 V + batterie intercambiabili.
- Protezione affidabile per applicazioni che prevedono l'utilizzo di acqua.
- La batteria agli ioni di litio garantisce prestazioni costanti e previene l'autoscarica e l'effetto memoria.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|460
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|4 / 4
|Resa teorica (m²/h)
|max. 1840
|Resa pratica (m²/h)
|1200
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Capacità (Ah)
|7,5
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria
|(7,5 Ah)
|Autonomia per carica della batteria
|Modalità eco!efficiency: (7,5 Ah)
|Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Corrente di carica (A)
|6
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|350
|Consumo idrico (ml/min)
|max. 440
|livello di pressione sonora (dB(A))
|67
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|24,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|446 x 551 x 1154
Scope of supply
- Versioni: Batterie e caricabatterie inclusi
- Ruote di trasporto
Dotazione
- Batteria: Batteria Battery Power+ 36 V / 7.5 Ah (2 pz.)
- Caricabatteria: Caricabatterie rapido 36 V per Batterie Power+ (1 pz.)
- Sistema a due serbatoi
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Aree di applicazione
- Perfetta per imprese di pulizia, supermercati e palazzi pubblici
- Soluzione ideale per imprese di servizi edili, hotel e ristoranti.
- Sanità
- Ideale per la manutenzione e la pulizia intermedia, ad es. negli edifici pubblici
- Adatto anche per applicazioni di pulizia nel settore della vendita al dettaglio, mense o uffici