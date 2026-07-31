K-Mop 46 è la soluzione perfetta per i professionisti che non vogliono scendere a compromessi in termini di maneggevolezza, produttività e prestazioni. Il suo design estremamente robusto, unito alla maneggevolezza affronta ogni sfida di pulizia: dagli spazi ristretti alle grandi superfici. L'elevata manovrabilità e la larghezza di lavoro di 46 centimetri garantiscono la massima efficienza. La potente turbina alimentata da batteria 36V assicura la massima potenza di aspirazione, i pavimenti sono immediatamente asciutti e sicuri. Il funzionamento intuitivo richiede una formazione minima e consente un utilizzo diretto e professionale. L'ergonomia, sviluppata in collaborazione con esperti, garantisce la riduzione degli sforzi per l'operatore. Con serbatoi per acqua pulita e sporca da 4 litri, K-Mop 46 colpisce per la sua resistenza e sostenibilità: composta da plastica riciclata al 28%, la modalità eco!Mode e i bassi valori di consumo preservano risorse preziose. Come parte del sistema Kärcher, la macchina si integra perfettamente nella piattaforma Battery Power+. Prendi il controllo, scopri la rivoluzione verticale: con K-Mop 46, il tuo partner affidabile per la pulizia professionale.