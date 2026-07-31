Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150

La lavasciuga pavimenti verticale K-Mop 46 è la soluzione ideale nei contesti in cui viene richiesta la massima maneggevolezza riducendo gli sforzi al minimo. 2 Batterie 36V 7,5Ah incluse.

K-Mop 46 è la soluzione perfetta per i professionisti che non vogliono scendere a compromessi in termini di maneggevolezza, produttività e prestazioni. Il suo design estremamente robusto, unito alla maneggevolezza affronta ogni sfida di pulizia: dagli spazi ristretti alle grandi superfici. L'elevata manovrabilità e la larghezza di lavoro di 46 centimetri garantiscono la massima efficienza. La potente turbina alimentata da batteria 36V assicura la massima potenza di aspirazione, i pavimenti sono immediatamente asciutti e sicuri. Il funzionamento intuitivo richiede una formazione minima e consente un utilizzo diretto e professionale. L'ergonomia, sviluppata in collaborazione con esperti, garantisce la riduzione degli sforzi per l'operatore. Con serbatoi per acqua pulita e sporca da 4 litri, K-Mop 46 colpisce per la sua resistenza e sostenibilità: composta da plastica riciclata al 28%, la modalità eco!Mode e i bassi valori di consumo preservano risorse preziose. Come parte del sistema Kärcher, la macchina si integra perfettamente nella piattaforma Battery Power+. Prendi il controllo, scopri la rivoluzione verticale: con K-Mop 46, il tuo partner affidabile per la pulizia professionale.

Caratteristiche e vantaggi
Estrema maneggevolezza
  • Trazione facilitata grazie alle spazzole controrotanti
  • Eccezionale per il filo muro
  • Pulizia a 360° inclinando l'impugnatura in tutte le direzioni.
Funzionamento estremamente intuitivo
  • Interfaccia HMI semplice e intuitiva per impostare le funzioni più importanti.
  • Codifica a colori Kärcher (comandi gialli).
  • Costi di formazione ridotti grazie a un design intuitivo.
Massima ergonomia
  • Sviluppato in collaborazione con esperti di ergonomia.
  • Maniglia regolabile in altezza per adattarsi perfettamente a qualsiasi corporatura.
  • Peso perfettamente bilanciato
Sostenibilità
  • Realizzata con il 38% di plastica riciclata¹⁾
Risultati di pulizia ottimali
  • Serbatoi per acqua pulita e sporca da 4 litri per un'autonomia adeguata.
  • Pulizia efficace anche degli ambienti più piccoli e densamente arredati, così come delle grandi superfici.
  • Pulizia intensiva in due fasi con tergivetro sollevabile.
Aspirazione perfetta
  • Le labbra di aspirazione in Linatex® sono incluse di serie.
  • Tergivetro moderno in alluminio, regolabile in altezza.
  • Pavimenti asciutti anche su rivestimenti per pavimenti duri a trama molto marcata.
Connettività
  • Modulo di connettività Plug-in Connect opzionale.
  • Registrazione delle ore di lavoro effettive e del luogo di lavoro.
  • Visualizzazione dei dati in tempo reale nel portale di gestione delle apparecchiature Kärcher.
Piattaforma della batteria
  • Alimentazione a batteria da 36 V + batterie intercambiabili.
  • Protezione affidabile per applicazioni che prevedono l'utilizzo di acqua.
  • La batteria agli ioni di litio garantisce prestazioni costanti e previene l'autoscarica e l'effetto memoria.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 460
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 4 / 4
Resa teorica (m²/h) max. 1840
Resa pratica (m²/h) 1200
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 36
Capacità (Ah) 7,5
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (7,5 Ah)
Autonomia per carica della batteria Modalità eco!efficiency: (7,5 Ah)
Tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido 80% / 100% (min) 58 / 81
Corrente di carica (A) 6
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 350
Consumo idrico (ml/min) max. 440
livello di pressione sonora (dB(A)) 67
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 24,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 446 x 551 x 1154

Scope of supply

  • Versioni: Batterie e caricabatterie inclusi
  • Ruote di trasporto

Dotazione

  • Batteria: Batteria Battery Power+ 36 V / 7.5 Ah (2 pz.)
  • Caricabatteria: Caricabatterie rapido 36 V per Batterie Power+ (1 pz.)
  • Sistema a due serbatoi
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Lavapavimenti professionale K Mop 46 Bp Pack 36/150
Videos
Aree di applicazione
  • Perfetta per imprese di pulizia, supermercati e palazzi pubblici
  • Soluzione ideale per imprese di servizi edili, hotel e ristoranti.
  • Sanità
  • Ideale per la manutenzione e la pulizia intermedia, ad es. negli edifici pubblici
  • Adatto anche per applicazioni di pulizia nel settore della vendita al dettaglio, mense o uffici
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria