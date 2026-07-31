Lavapavimenti professionale B 150 R Bp + D90
La lavasciuga pavimenti uomo a bordo Kärcher B 150 R + D 90 a batteria, ha 2 spazzole a disco (90 cm) e serbatoi da 150 l. Ideale per 3000-7200 m², include sistemi KIK ed eco!efficiency.
L'innovativa, compatta e maneggevole lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 150 R + D 90 a batteria è progettata per superfici comprese tra 2500 e 7200 m². Anche gli spazi interni più difficili da raggiungere possono essere puliti con la massima qualità. La macchina è dotata di due spazzole a disco e una pista di lavoro di 90 cm. Gli elementi di comando sono codificati a colori. È presente anche l'interruttore EASY Operation, che garantisce un utilizzo comodo e intuitivo. Tutte le impostazioni vengono regolate tramite l'ampio display a colori. Per una migliore protezione contro l'uso improprio, è possibile concedere diritti di accesso tramite il sistema KIK. La modalità eco!efficiency consente di risparmiare acqua ed energia. Anche il livello di rumorosità è ridotto. Il sistema di risciacquo opzionale garantisce una pulizia igienica e semplice del serbatoio dell'acqua sporca. La funzione di riempimento automatico, anch'essa opzionale, consente di risparmiare notevolmente tempo durante il riempimento del serbatoio dell'acqua pulita.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Innovativo sistema di chiavi KIK
- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Auto-Fill (optional)
- Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
- Appena il serbatoio è piento, il tubo di approvvigionamento smette di erogare acqua.
Con modalità eco!efficiency
- Riduzione del consumo di corrente
- La batteria dura il 40% più a lungo
- Silenziosissima ed utilizzabile in ambienti dove il rumore non è gradito (hotel e ospedali)
Grande display a colori
- Display grande dove sono visualizzati i programmi in uso
- Si possono cambiare velocemente le impostazioni
Sistema di risciacquo serbatoio (optional)
- Il serbatoio acqua sporca si pulisce facilemente
- si risparmia fino al 70% d'acqua rispetto alla normale canna dell'acqua.
- Igiene maggiore
Maneggevole
- Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni
- Facile da usare, non serve formazione
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Elettrico
|Ampiezza lavaggio (mm)
|900
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1180 - 1180
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|150 / 150
|Resa teorica (m²/h)
|7200
|Resa pratica (m²/h)
|5040
|Batteria (V)
|36
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 7
|Velocità di guida (km/h)
|8
|Capacità di arrampicata (%)
|10
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Larghezza di rotazione del corridoio (cm)
|181
|livello di pressione sonora (dB(A))
|67
|Peso totale consentito (kg)
|957
|Aggiornamenti software disponibili fino a
|2032-01-01
|Peso senza accessori (kg)
|218
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Auto-Fill
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Freno
- Elettrovalvola
- Sistema a due serbatoi
- Spia che indica il livello dell'acqua: Tramite pressione dell'acqua
- luce di guida standard diurna
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- robusto paraurti anteriore
- con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- gli aggiornamenti del software e la valutazione delle perdite possono essere effettuati a distanza tramite la gestione della flotta Kärcher
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza
- interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
- selettore Easy Operation
Aree di applicazione
- Centri commerciali / negozi di bricolage
- Parcheggi multi piano
- Per compiti di pulizia nell'industria alimentare e chimica