L'innovativa, compatta e maneggevole lavasciuga pavimenti uomo a bordo B 150 R + D 90 a batteria è progettata per superfici comprese tra 2500 e 7200 m². Anche gli spazi interni più difficili da raggiungere possono essere puliti con la massima qualità. La macchina è dotata di due spazzole a disco e una pista di lavoro di 90 cm. Gli elementi di comando sono codificati a colori. È presente anche l'interruttore EASY Operation, che garantisce un utilizzo comodo e intuitivo. Tutte le impostazioni vengono regolate tramite l'ampio display a colori. Per una migliore protezione contro l'uso improprio, è possibile concedere diritti di accesso tramite il sistema KIK. La modalità eco!efficiency consente di risparmiare acqua ed energia. Anche il livello di rumorosità è ridotto. Il sistema di risciacquo opzionale garantisce una pulizia igienica e semplice del serbatoio dell'acqua sporca. La funzione di riempimento automatico, anch'essa opzionale, consente di risparmiare notevolmente tempo durante il riempimento del serbatoio dell'acqua pulita.