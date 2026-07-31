La lavasciuga pavimenti uomo a bordo a batteria B 150 R Bp + R 90 è molto agile e, grazie al suo design compatto ed elegante, riesce a raggiungere anche gli spazi più angusti. Dotata di due spazzole a rullo, questa macchina innovativa ha una larghezza di lavoro di 90 cm ed è quindi ideale per superfici di medie dimensioni comprese tra 3000 e 7200 m². Grazie alla modalità eco!efficiency, il consumo di acqua ed energia e il livello di rumorosità, vengono notevolmente ridotti. Con la funzione FACT, la velocità delle spazzole può essere regolata a piacere. Gli elementi di comando con codice colore e l'interruttore EASY Operation ne semplificano l'utilizzo. Tutte le impostazioni vengono regolate sull'ampio display a colori. Per evitare azionamenti errati, è possibile concedere i diritti di accesso tramite il sistema KIK. Il sistema di risciacquo opzionale consente una pulizia igienica e semplice del serbatoio dell'acqua sporca. Sempre opzionale, la funzione di riempimento automatico consente di riempire il serbatoio dell'acqua pulita in modo semplice e rapido.