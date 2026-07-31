Lavapavimenti professionale B 150 R Bp + R85

La lavasciuga pavimenti uomo a bordo a batteria Kärcher B 150 R + R 90. Con 2 spazzole a rullo (90 cm), serbatoi da 150 l, KIK ed eco!efficiency, è perfetta per superfici tra 3000 e 7200 m².

La lavasciuga pavimenti uomo a bordo a batteria B 150 R Bp + R 90 è molto agile e, grazie al suo design compatto ed elegante, riesce a raggiungere anche gli spazi più angusti. Dotata di due spazzole a rullo, questa macchina innovativa ha una larghezza di lavoro di 90 cm ed è quindi ideale per superfici di medie dimensioni comprese tra 3000 e 7200 m². Grazie alla modalità eco!efficiency, il consumo di acqua ed energia e il livello di rumorosità, vengono notevolmente ridotti. Con la funzione FACT, la velocità delle spazzole può essere regolata a piacere. Gli elementi di comando con codice colore e l'interruttore EASY Operation ne semplificano l'utilizzo. Tutte le impostazioni vengono regolate sull'ampio display a colori. Per evitare azionamenti errati, è possibile concedere i diritti di accesso tramite il sistema KIK. Il sistema di risciacquo opzionale consente una pulizia igienica e semplice del serbatoio dell'acqua sporca. Sempre opzionale, la funzione di riempimento automatico consente di riempire il serbatoio dell'acqua pulita in modo semplice e rapido.

Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
  • Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
  • Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
  • Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Testa della spazzola a rullo con unità di spazzamento integrata
  • In alluminio pressofuso con grandi ruote paracolpi.
  • Risparmio di tempo grazie alla pre-pulizia integrata dello sporco grossolano.
  • Funzionamento molto regolare e silenzioso per l'applicazione in aree sensibili al rumore.
Innovativo sistema di chiavi KIK
  • Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Con modalità eco!efficiency
  • Riduzione del consumo di corrente
  • La batteria dura il 40% più a lungo
  • Silenziosissima ed utilizzabile in ambienti dove il rumore non è gradito (hotel e ospedali)
Auto-Fill (optional)
  • Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
  • Appena il serbatoio è piento, il tubo di approvvigionamento smette di erogare acqua.
Grande display a colori
  • Display grande dove sono visualizzati i programmi in uso
  • Si possono cambiare velocemente le impostazioni
Sistema di risciacquo serbatoio (optional)
  • Il serbatoio acqua sporca si pulisce facilemente
  • si risparmia fino al 70% d'acqua rispetto alla normale canna dell'acqua.
  • Igiene maggiore
Maneggevole
  • Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni
  • Facile da usare, non serve formazione
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Elettrico
Ampiezza lavaggio (mm) 850
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 1180 - 1180
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 150 / 150
Resa teorica (m²/h) 6800
Resa pratica (m²/h) 4760
Batteria (V) 36
Velocità di guida (km/h) 8
Capacità di arrampicata (%) 10
Velocità della spazzola (rpm) 1300
Larghezza di rotazione del corridoio (cm) 181
Consumo idrico (l/min) max. 7
livello di pressione sonora (dB(A)) 67
Peso totale consentito (kg) 957
Aggiornamenti software disponibili fino a 2032-01-01
Peso senza accessori (kg) 218
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1700 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
  • Squeegee curvo
  • robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

Dotazione

  • Auto-Fill
  • Potente motore di trazione
  • Acqua stop automatico
  • Freno
  • Attacco scopa integrato
  • Elettrovalvola
  • Sistema a due serbatoi
  • Spia che indica il livello dell'acqua: Tramite pressione dell'acqua
  • luce di guida standard diurna
  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
  • robusto paraurti anteriore
  • con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
  • gli aggiornamenti del software e la valutazione delle perdite possono essere effettuati a distanza tramite la gestione della flotta Kärcher
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
  • testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore
  • possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
  • riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza
  • interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
  • selettore Easy Operation
Lavapavimenti professionale B 150 R Bp + R85
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Lavapavimenti professionale B 150 R Bp + R85
Aree di applicazione
  • Centri commerciali / negozi di bricolage
  • Parcheggi multi piano
  • Per compiti di pulizia nell'industria alimentare e chimica
Accessori
Detergenti