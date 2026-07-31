Lavapavimenti professionale B 150 R Bp + R85
La lavasciuga pavimenti uomo a bordo a batteria Kärcher B 150 R + R 90. Con 2 spazzole a rullo (90 cm), serbatoi da 150 l, KIK ed eco!efficiency, è perfetta per superfici tra 3000 e 7200 m².
La lavasciuga pavimenti uomo a bordo a batteria B 150 R Bp + R 90 è molto agile e, grazie al suo design compatto ed elegante, riesce a raggiungere anche gli spazi più angusti. Dotata di due spazzole a rullo, questa macchina innovativa ha una larghezza di lavoro di 90 cm ed è quindi ideale per superfici di medie dimensioni comprese tra 3000 e 7200 m². Grazie alla modalità eco!efficiency, il consumo di acqua ed energia e il livello di rumorosità, vengono notevolmente ridotti. Con la funzione FACT, la velocità delle spazzole può essere regolata a piacere. Gli elementi di comando con codice colore e l'interruttore EASY Operation ne semplificano l'utilizzo. Tutte le impostazioni vengono regolate sull'ampio display a colori. Per evitare azionamenti errati, è possibile concedere i diritti di accesso tramite il sistema KIK. Il sistema di risciacquo opzionale consente una pulizia igienica e semplice del serbatoio dell'acqua sporca. Sempre opzionale, la funzione di riempimento automatico consente di riempire il serbatoio dell'acqua pulita in modo semplice e rapido.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Testa della spazzola a rullo con unità di spazzamento integrata
- In alluminio pressofuso con grandi ruote paracolpi.
- Risparmio di tempo grazie alla pre-pulizia integrata dello sporco grossolano.
- Funzionamento molto regolare e silenzioso per l'applicazione in aree sensibili al rumore.
Innovativo sistema di chiavi KIK
- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Con modalità eco!efficiency
- Riduzione del consumo di corrente
- La batteria dura il 40% più a lungo
- Silenziosissima ed utilizzabile in ambienti dove il rumore non è gradito (hotel e ospedali)
Auto-Fill (optional)
- Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
- Appena il serbatoio è piento, il tubo di approvvigionamento smette di erogare acqua.
Grande display a colori
- Display grande dove sono visualizzati i programmi in uso
- Si possono cambiare velocemente le impostazioni
Sistema di risciacquo serbatoio (optional)
- Il serbatoio acqua sporca si pulisce facilemente
- si risparmia fino al 70% d'acqua rispetto alla normale canna dell'acqua.
- Igiene maggiore
Maneggevole
- Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni
- Facile da usare, non serve formazione
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Elettrico
|Ampiezza lavaggio (mm)
|850
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1180 - 1180
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|150 / 150
|Resa teorica (m²/h)
|6800
|Resa pratica (m²/h)
|4760
|Batteria (V)
|36
|Velocità di guida (km/h)
|8
|Capacità di arrampicata (%)
|10
|Velocità della spazzola (rpm)
|1300
|Larghezza di rotazione del corridoio (cm)
|181
|Consumo idrico (l/min)
|max. 7
|livello di pressione sonora (dB(A))
|67
|Peso totale consentito (kg)
|957
|Aggiornamenti software disponibili fino a
|2032-01-01
|Peso senza accessori (kg)
|218
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Auto-Fill
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Freno
- Attacco scopa integrato
- Elettrovalvola
- Sistema a due serbatoi
- Spia che indica il livello dell'acqua: Tramite pressione dell'acqua
- luce di guida standard diurna
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- robusto paraurti anteriore
- con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- gli aggiornamenti del software e la valutazione delle perdite possono essere effettuati a distanza tramite la gestione della flotta Kärcher
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza
- interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
- selettore Easy Operation
Aree di applicazione
- Centri commerciali / negozi di bricolage
- Parcheggi multi piano
- Per compiti di pulizia nell'industria alimentare e chimica