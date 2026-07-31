Lavapavimenti professionale B 220 R Bc + D 90
Lavasciuga pavimenti Kärcher B 220 R + D 90 a batteria, uomo a bordo, ha una pista di 90 cm. Con serbatoio da 220 litri e sistema a dischi, è ideale per superfici interne fino a 11.000 m².
La lavasciuga pavimenti Kärcher B 220 R + D 90 a batteria, uomo a bordo, è progettata per pulire in modo efficiente grandi superfici interne fino a 11.000 m². Dotata di una testata con spazzola a disco da 90 cm, assicura risultati di pulizia eccellenti. L'utilizzo è reso estremamente semplice, comodo e sicuro grazie al sistema di chiavi KIK, all'interruttore di comando EASY e ai comandi codificati per colore. Un ampio display a colori permette di impostare diverse modalità di pulizia, inclusa la modalità eco!efficiency, che riduce il consumo di acqua ed energia, diminuisce la rumorosità e aumenta significativamente l'autonomia della macchina. Tra le opzioni disponibili, il sistema di dosaggio garantisce un utilizzo preciso del detergente, mentre la funzione di riempimento automatico velocizza il riempimento del serbatoio dell'acqua pulita da 220 litri. Per una maggiore igiene, è disponibile anche il sistema di risciacquo del serbatoio dell'acqua sporca. Infine, la possibilità di connettersi a Kärcher Fleet, il sistema di gestione flotte basato sul web, completa intelligentemente il pacchetto, offrendo un controllo ottimizzato dell'apparecchiatura.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Testata a disco
- Le spazzole a disco e le schede di trascinamento dei pad sono facili da sostituire.
- Spazzole a disco disponibili in diversi livelli di durezza: morbida, media e dura.
- Modelli per la pulizia a disco, specialmente per l'uso su superfici lisce.
Innovativo sistema di chiavi KIK
- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Con modalità eco!efficiency
- Riduzione del consumo di corrente
- La batteria dura il 40% più a lungo
- Silenziosissima ed utilizzabile in ambienti dove il rumore non è gradito (hotel e ospedali)
Sistema di risciacquo serbatoio (optional)
- Il serbatoio acqua sporca si pulisce facilemente
- si risparmia fino al 70% d'acqua rispetto alla normale canna dell'acqua.
- Igiene maggiore
Auto-Fill (optional)
- Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
- Il riempimento tramite tubo dell'acqua si ferma quando il livello massimo viene raggiunto
Si può scegliere tra 4 batterie
- Sono disponibili sia batterie esenti da manutenzione che a bassa manutenzione con 36 V / 180 Ah o 240 Ah.
Grande display a colori
- Display grande dove sono visualizzati i programmi in uso
- Si possono cambiare velocemente le impostazioni
Caricabatterie a bordo
- Non serve un caricabatterie separato
- Maneggevole e comoda.
- Utilizzabile con diversi tipi di batterie
Maneggevole
- Gli elementi di controllo gialli indicano le funzioni
- Facile da usare, non serve formazione
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Elettrico
|Ampiezza lavaggio (mm)
|900 - 900
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1180 - 1180
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|220 / 220
|Resa teorica (m²/h)
|9000
|Batteria (V/Ah)
|36 / 240
|Durata della batteria (h)
|max. 5
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 7
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità di guida (km/h)
|10
|Capacità di arrampicata (%)
|10
|Velocità della spazzola (rpm)
|180 - 180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|89
|Consumo idrico (l/min)
|max. 7
|livello di pressione sonora (dB(A))
|67
|Potenza assorbita (W)
|fino a 2400
|Peso totale consentito (kg)
|994
|Aggiornamenti software disponibili fino a
|2032-01-01
|Peso senza accessori (kg)
|230
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Scope of supply
- Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
- Caricabatterie a bordo
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Auto-Fill
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Freno
- Elettrovalvola
- Sistema a due serbatoi
- Spia che indica il livello dell'acqua: Tramite pressione dell'acqua
- luce di guida standard diurna
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- robusto paraurti anteriore
- con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- gli aggiornamenti del software e la valutazione delle perdite possono essere effettuati a distanza tramite la gestione della flotta Kärcher
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza
- interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
- selettore Easy Operation
Aree di applicazione
- Per applicazioni in capannoni e magazzini di produzione, logistica e industria pesante
- Parcheggi multi piano
- Per una pulizia di base e di manutenzione rapida ed efficiente nei centri commerciali.
- Per compiti di pulizia nell'industria alimentare e chimica