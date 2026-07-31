La lavasciuga pavimenti Kärcher B 220 R + D 90 a batteria, uomo a bordo, è progettata per pulire in modo efficiente grandi superfici interne fino a 11.000 m². Dotata di una testata con spazzola a disco da 90 cm, assicura risultati di pulizia eccellenti. L'utilizzo è reso estremamente semplice, comodo e sicuro grazie al sistema di chiavi KIK, all'interruttore di comando EASY e ai comandi codificati per colore. Un ampio display a colori permette di impostare diverse modalità di pulizia, inclusa la modalità eco!efficiency, che riduce il consumo di acqua ed energia, diminuisce la rumorosità e aumenta significativamente l'autonomia della macchina. Tra le opzioni disponibili, il sistema di dosaggio garantisce un utilizzo preciso del detergente, mentre la funzione di riempimento automatico velocizza il riempimento del serbatoio dell'acqua pulita da 220 litri. Per una maggiore igiene, è disponibile anche il sistema di risciacquo del serbatoio dell'acqua sporca. Infine, la possibilità di connettersi a Kärcher Fleet, il sistema di gestione flotte basato sul web, completa intelligentemente il pacchetto, offrendo un controllo ottimizzato dell'apparecchiatura.