Lavapavimenti professionale B 220 R Bc + R85

Lavasciuga pavimenti Kärcher B 220 R + R 85 a batteria con serbatoio da 220 litri, tecnologia a rulli, pista da 85 cm e sistema FACT per la regolazione della velocità delle spazzole.

Facile da usare grazie al sistema EASY Operation, all'ampio display a colori e ai comandi colorati: la nostra lavasciuga uomo a bordo B 220 R + R 85 con 85 cm di larghezza di lavoro, collaudata tecnica di pulizia a rullo e regolazione a 3 livelli della velocità delle spazzole (Fact). La macchina, alimentata a batteria, compatta e molto ecologica grazie alla modalità eco!efficiency, convince per la pulizia di luoghi interni su grandi superfici fino a 11.000 m². L'innovativo sistema a chiave KIK esclude efficacemente errori di comando da parte di persone non autorizzate, mentre un ampio e chiaro display a colori semplifica la selezione delle modalità di pulizia. Dotata della funzione Auto Fill per un riempimento semplice e rapido del serbatoio dell'acqua pulita da 220 litri, il sistema brevettato di risciacquo del serbatoio per un risciacquo igienico dell'acqua sporca e il sistema di dosaggio del detergente Dose, che garantisce un dosaggio uniforme e preciso. Inoltre, è possibile selezionare anche diverse funzioni comfort opzionali. È anche possibile: collegare la macchina a Kärcher Fleet, il sistema di gestione della flotta basato sul web.

Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
  • Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
  • Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
  • Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Testa della spazzola a rullo con unità di spazzamento integrata
  • In alluminio pressofuso con grandi ruote paracolpi.
  • Risparmio di tempo grazie alla pre-pulizia integrata dello sporco grossolano.
  • Funzionamento molto regolare e silenzioso per l'applicazione in aree sensibili al rumore.
Innovativo sistema di chiavi KIK
  • Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Con modalità eco!efficiency
  • Riduzione del consumo di corrente
  • La batteria dura il 40% più a lungo
  • Silenziosissima ed utilizzabile in ambienti dove il rumore non è gradito (hotel e ospedali)
Auto-Fill (optional)
  • Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
  • Il riempimento tramite tubo dell'acqua si ferma quando il livello massimo viene raggiunto
Si può scegliere tra 4 batterie
  • Sono disponibili sia batterie esenti da manutenzione che a bassa manutenzione con 36 V / 180 Ah o 240 Ah.
Grande display a colori
  • Display grande dove sono visualizzati i programmi in uso
  • Si possono cambiare velocemente le impostazioni
Sistema di risciacquo serbatoio (optional)
  • Il serbatoio acqua sporca si pulisce facilemente
  • si risparmia fino al 70% d'acqua rispetto alla normale canna dell'acqua.
  • Igiene maggiore
Caricabatterie a bordo
  • Non serve un caricabatterie separato
  • Maneggevole e comoda.
  • Utilizzabile con diversi tipi di batterie
Sistema di dosaggio detergente"Dose" (optional)
  • Fa risparmiare detergente
  • Dosaggio di detergente preciso ed uniforme (regolabile tra 0 e 3%).
  • La sostituizione del detergente è fattibile senza dover svuotare il serbatoio acqua pulita.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Elettrico
Ampiezza lavaggio (mm) 850 - 850
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 1180 - 1180
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 220 / 220
Resa teorica (m²/h) 8500
Batteria (V/Ah) 36 / 240
Durata della batteria (h) max. 5
Tempo di ricarica della batteria (h) circa. 7
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità di guida (km/h) 10
Capacità di arrampicata (%) 10
Velocità della spazzola (rpm) 600 - 1300
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²) 560
Consumo idrico (l/min) max. 7
livello di pressione sonora (dB(A)) 67
Potenza assorbita (W) fino a 2400
Peso totale consentito (kg) 994
Aggiornamenti software disponibili fino a 2032-01-01
Peso senza accessori (kg) 230
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1925 x 909 x 1420

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
  • Caricabatterie a bordo
  • Squeegee curvo
  • robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

Dotazione

  • Auto-Fill
  • Potente motore di trazione
  • Acqua stop automatico
  • Freno
  • Attacco scopa integrato
  • Elettrovalvola
  • Sistema a due serbatoi
  • Spia che indica il livello dell'acqua: Tramite pressione dell'acqua
  • luce di guida standard diurna
  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
  • robusto paraurti anteriore
  • con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
  • gli aggiornamenti del software e la valutazione delle perdite possono essere effettuati a distanza tramite la gestione della flotta Kärcher
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
  • testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore
  • possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
  • riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza
  • interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
  • selettore Easy Operation
Lavapavimenti professionale B 220 R Bc + R85
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Lavapavimenti professionale B 220 R Bc + R85
Aree di applicazione
  • Per applicazioni in capannoni e magazzini di produzione, logistica e industria pesante
  • Parcheggi multi piano
  • Per una pulizia di base e di manutenzione rapida ed efficiente nei centri commerciali.
  • Per compiti di pulizia nell'industria alimentare e chimica
Accessori
Detergenti