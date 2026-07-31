Facile da usare grazie al sistema EASY Operation, all'ampio display a colori e ai comandi colorati: la nostra lavasciuga uomo a bordo B 220 R + R 85 con 85 cm di larghezza di lavoro, collaudata tecnica di pulizia a rullo e regolazione a 3 livelli della velocità delle spazzole (Fact). La macchina, alimentata a batteria, compatta e molto ecologica grazie alla modalità eco!efficiency, convince per la pulizia di luoghi interni su grandi superfici fino a 11.000 m². L'innovativo sistema a chiave KIK esclude efficacemente errori di comando da parte di persone non autorizzate, mentre un ampio e chiaro display a colori semplifica la selezione delle modalità di pulizia. Dotata della funzione Auto Fill per un riempimento semplice e rapido del serbatoio dell'acqua pulita da 220 litri, il sistema brevettato di risciacquo del serbatoio per un risciacquo igienico dell'acqua sporca e il sistema di dosaggio del detergente Dose, che garantisce un dosaggio uniforme e preciso. Inoltre, è possibile selezionare anche diverse funzioni comfort opzionali. È anche possibile: collegare la macchina a Kärcher Fleet, il sistema di gestione della flotta basato sul web.