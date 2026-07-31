Lavapavimenti professionale B 220 R Bc + R85
Lavasciuga pavimenti Kärcher B 220 R + R 85 a batteria con serbatoio da 220 litri, tecnologia a rulli, pista da 85 cm e sistema FACT per la regolazione della velocità delle spazzole.
Facile da usare grazie al sistema EASY Operation, all'ampio display a colori e ai comandi colorati: la nostra lavasciuga uomo a bordo B 220 R + R 85 con 85 cm di larghezza di lavoro, collaudata tecnica di pulizia a rullo e regolazione a 3 livelli della velocità delle spazzole (Fact). La macchina, alimentata a batteria, compatta e molto ecologica grazie alla modalità eco!efficiency, convince per la pulizia di luoghi interni su grandi superfici fino a 11.000 m². L'innovativo sistema a chiave KIK esclude efficacemente errori di comando da parte di persone non autorizzate, mentre un ampio e chiaro display a colori semplifica la selezione delle modalità di pulizia. Dotata della funzione Auto Fill per un riempimento semplice e rapido del serbatoio dell'acqua pulita da 220 litri, il sistema brevettato di risciacquo del serbatoio per un risciacquo igienico dell'acqua sporca e il sistema di dosaggio del detergente Dose, che garantisce un dosaggio uniforme e preciso. Inoltre, è possibile selezionare anche diverse funzioni comfort opzionali. È anche possibile: collegare la macchina a Kärcher Fleet, il sistema di gestione della flotta basato sul web.
Caratteristiche e vantaggi
Robusto tergivetro in alluminio pressofuso
- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.
Testa della spazzola a rullo con unità di spazzamento integrata
- In alluminio pressofuso con grandi ruote paracolpi.
- Risparmio di tempo grazie alla pre-pulizia integrata dello sporco grossolano.
- Funzionamento molto regolare e silenzioso per l'applicazione in aree sensibili al rumore.
Innovativo sistema di chiavi KIK
- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.
Con modalità eco!efficiency
- Riduzione del consumo di corrente
- La batteria dura il 40% più a lungo
- Silenziosissima ed utilizzabile in ambienti dove il rumore non è gradito (hotel e ospedali)
Auto-Fill (optional)
- Riempimento automatico del serbatoio acqua pulita
- Il riempimento tramite tubo dell'acqua si ferma quando il livello massimo viene raggiunto
Si può scegliere tra 4 batterie
- Sono disponibili sia batterie esenti da manutenzione che a bassa manutenzione con 36 V / 180 Ah o 240 Ah.
Grande display a colori
- Display grande dove sono visualizzati i programmi in uso
- Si possono cambiare velocemente le impostazioni
Sistema di risciacquo serbatoio (optional)
- Il serbatoio acqua sporca si pulisce facilemente
- si risparmia fino al 70% d'acqua rispetto alla normale canna dell'acqua.
- Igiene maggiore
Caricabatterie a bordo
- Non serve un caricabatterie separato
- Maneggevole e comoda.
- Utilizzabile con diversi tipi di batterie
Sistema di dosaggio detergente"Dose" (optional)
- Fa risparmiare detergente
- Dosaggio di detergente preciso ed uniforme (regolabile tra 0 e 3%).
- La sostituizione del detergente è fattibile senza dover svuotare il serbatoio acqua pulita.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Elettrico
|Ampiezza lavaggio (mm)
|850 - 850
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1180 - 1180
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|220 / 220
|Resa teorica (m²/h)
|8500
|Batteria (V/Ah)
|36 / 240
|Durata della batteria (h)
|max. 5
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 7
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità di guida (km/h)
|10
|Capacità di arrampicata (%)
|10
|Velocità della spazzola (rpm)
|600 - 1300
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|560
|Consumo idrico (l/min)
|max. 7
|livello di pressione sonora (dB(A))
|67
|Potenza assorbita (W)
|fino a 2400
|Peso totale consentito (kg)
|994
|Aggiornamenti software disponibili fino a
|2032-01-01
|Peso senza accessori (kg)
|230
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Caricabatterie a bordo
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- Auto-Fill
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Freno
- Attacco scopa integrato
- Elettrovalvola
- Sistema a due serbatoi
- Spia che indica il livello dell'acqua: Tramite pressione dell'acqua
- luce di guida standard diurna
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- robusto paraurti anteriore
- con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- gli aggiornamenti del software e la valutazione delle perdite possono essere effettuati a distanza tramite la gestione della flotta Kärcher
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- riduzione della velocità nelle curve per una maggiore sicurezza
- interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
- selettore Easy Operation
Aree di applicazione
- Per applicazioni in capannoni e magazzini di produzione, logistica e industria pesante
- Parcheggi multi piano
- Per una pulizia di base e di manutenzione rapida ed efficiente nei centri commerciali.
- Per compiti di pulizia nell'industria alimentare e chimica