La macchina combinata con operatore a bordo B 300 R I Diesel con spazzola laterale è ideale per i lavori più difficili grazie al solido telaio in acciaio e alla resistente tecnologia di azionamento. Questa macchina è efficiente, comoda, facile da usare e consente lunghi intervalli di lavoro nella manutenzione e pulizia profonda di grandi superfici e consente inoltre di spazzare e aspirare in un unico passaggio. Un serbatoio dell'acqua da 300 litri, una spazzola a rullo extra grande, un'aspirazione di prima classe e un comodo svuotamento del contenitore dall'alto garantiscono una pulizia accurata e rapida e un facile smaltimento dei rifiuti grazie allo svuotamento del contenitore dall'alto. La spazzola laterale – montata a molla sul lato destro della macchina per prevenire possibili danni da collisione – estende la larghezza di lavoro a circa 1350 mm, consentendo la pulizia fino a pareti e bordi. La resa superficiale della B 300 R I Diesel arriva fino a 16.550 m² all'ora.