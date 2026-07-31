Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel
Potente combinazione tra lavasciuga e spazzatrice: la macchina combinata uomo a bordo B 300 R I Diesel con motore diesel. Con spazzola laterale per pulire fino a pareti e bordi.
La macchina combinata con operatore a bordo B 300 R I Diesel con spazzola laterale è ideale per i lavori più difficili grazie al solido telaio in acciaio e alla resistente tecnologia di azionamento. Questa macchina è efficiente, comoda, facile da usare e consente lunghi intervalli di lavoro nella manutenzione e pulizia profonda di grandi superfici e consente inoltre di spazzare e aspirare in un unico passaggio. Un serbatoio dell'acqua da 300 litri, una spazzola a rullo extra grande, un'aspirazione di prima classe e un comodo svuotamento del contenitore dall'alto garantiscono una pulizia accurata e rapida e un facile smaltimento dei rifiuti grazie allo svuotamento del contenitore dall'alto. La spazzola laterale – montata a molla sul lato destro della macchina per prevenire possibili danni da collisione – estende la larghezza di lavoro a circa 1350 mm, consentendo la pulizia fino a pareti e bordi. La resa superficiale della B 300 R I Diesel arriva fino a 16.550 m² all'ora.
Caratteristiche e vantaggi
Strofinare, aspirare e spazzare in un unico processo di lavoroDoppia produttività dell'uomo e della macchina. Dimezzamento delle ore lavorate. Non è necessaria la prespazzatura.
Semplice svuotamento del contenitore alto del bidone della spazzaturaComodo per l'operatore. Nessun contatto diretto con lo sporco. Lo svuotamento del cestino dei rifiuti avviene mentre si è seduti.
Spazzola laterale girevole/spazzole laterali di lavaggio su entrambi i lati della macchinaAmpliamento della larghezza di lavoro fino a 1.755 mm. Consente prestazioni superficiali di oltre 16.000 m²/h. Protegge la macchina e gli oggetti.
Posizione di guida rialzata
- Ottima visuale della superficie da pulire.
- Maneggevolezza agile.
Telaio in acciaio massiccio
- Macchina robusta adatta anche a lavori più pesanti.
Tergivetri curvi
- Ottima aspirazione, anche nelle curve strette.
Economico motore a combustione diesel
- Lunghi periodi di lavoro ininterrotti.
- Pulizia indipendente.
- Pulizia flessibile.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Ampiezza lavaggio (mm)
|1045 - 1400
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1755
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1440
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|300 / 300
|Contenitore per rifiuti (l)
|180
|Resa teorica (m²/h)
|16550
|Resa pratica (m²/h)
|12400
|Tipo batteria
|Battareia d'avviamento
|Batteria (V/Ah)
|12 / 80
|Capacità di arrampicata (%)
|12
|Velocità della spazzola (rpm)
|460
|Pressione di contatto della spazzola (kg)
|25 - 150
|Consumo idrico (l/min)
|max. 12
|livello di pressione sonora (dB(A))
|92
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Squeegee curvo
- Scopa laterale
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Freno
- Attacco scopa integrato
- Dispositivo pre-spazzante
- Sistema a due serbatoi
Videos
Aree di applicazione
- Parcheggi multi piano
- Utilizzabile anche negli spiazzi esterni, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili
- Per l'industria (fonderie, cementifici), logistica e magazzini, parcheggi e parcheggi multipiano, edilizia, aeroporti e porti
- Ideale anche per operazioni logistiche, ad esempio per la pulizia di magazzini
- Al dettaglio