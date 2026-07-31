Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel

Potente combinazione tra lavasciuga e spazzatrice: la macchina combinata uomo a bordo B 300 R I Diesel con motore diesel. Con spazzola laterale per pulire fino a pareti e bordi.

La macchina combinata con operatore a bordo B 300 R I Diesel con spazzola laterale è ideale per i lavori più difficili grazie al solido telaio in acciaio e alla resistente tecnologia di azionamento. Questa macchina è efficiente, comoda, facile da usare e consente lunghi intervalli di lavoro nella manutenzione e pulizia profonda di grandi superfici e consente inoltre di spazzare e aspirare in un unico passaggio. Un serbatoio dell'acqua da 300 litri, una spazzola a rullo extra grande, un'aspirazione di prima classe e un comodo svuotamento del contenitore dall'alto garantiscono una pulizia accurata e rapida e un facile smaltimento dei rifiuti grazie allo svuotamento del contenitore dall'alto. La spazzola laterale – montata a molla sul lato destro della macchina per prevenire possibili danni da collisione – estende la larghezza di lavoro a circa 1350 mm, consentendo la pulizia fino a pareti e bordi. La resa superficiale della B 300 R I Diesel arriva fino a 16.550 m² all'ora.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel: Strofinare, aspirare e spazzare in un unico processo di lavoro
Strofinare, aspirare e spazzare in un unico processo di lavoro
Doppia produttività dell'uomo e della macchina. Dimezzamento delle ore lavorate. Non è necessaria la prespazzatura.
Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel: Semplice svuotamento del contenitore alto del bidone della spazzatura
Semplice svuotamento del contenitore alto del bidone della spazzatura
Comodo per l'operatore. Nessun contatto diretto con lo sporco. Lo svuotamento del cestino dei rifiuti avviene mentre si è seduti.
Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel: Spazzola laterale girevole/spazzole laterali di lavaggio su entrambi i lati della macchina
Spazzola laterale girevole/spazzole laterali di lavaggio su entrambi i lati della macchina
Ampliamento della larghezza di lavoro fino a 1.755 mm. Consente prestazioni superficiali di oltre 16.000 m²/h. Protegge la macchina e gli oggetti.
Posizione di guida rialzata
  • Ottima visuale della superficie da pulire.
  • Maneggevolezza agile.
Telaio in acciaio massiccio
  • Macchina robusta adatta anche a lavori più pesanti.
Tergivetri curvi
  • Ottima aspirazione, anche nelle curve strette.
Economico motore a combustione diesel
  • Lunghi periodi di lavoro ininterrotti.
  • Pulizia indipendente.
  • Pulizia flessibile.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Ampiezza lavaggio (mm) 1045 - 1400
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 1755
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 1440
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 300 / 300
Contenitore per rifiuti (l) 180
Resa teorica (m²/h) 16550
Resa pratica (m²/h) 12400
Tipo batteria Battareia d'avviamento
Batteria (V/Ah) 12 / 80
Capacità di arrampicata (%) 12
Velocità della spazzola (rpm) 460
Pressione di contatto della spazzola (kg) 25 - 150
Consumo idrico (l/min) max. 12
livello di pressione sonora (dB(A)) 92
Dimensioni (L × P × A) (mm) 2490 x 1570 x 1860

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
  • Squeegee curvo
  • Scopa laterale

Dotazione

  • Potente motore di trazione
  • Freno
  • Attacco scopa integrato
  • Dispositivo pre-spazzante
  • Sistema a due serbatoi
Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel
Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel
Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel
Lavapavimenti professionale B 300 R I Diesel
Videos
Aree di applicazione
  • Parcheggi multi piano
  • Utilizzabile anche negli spiazzi esterni, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili
  • Per l'industria (fonderie, cementifici), logistica e magazzini, parcheggi e parcheggi multipiano, edilizia, aeroporti e porti
  • Ideale anche per operazioni logistiche, ad esempio per la pulizia di magazzini
  • Al dettaglio
Accessori
Detergenti