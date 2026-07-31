La macchina combinata uomo a bordo a zero emissioni B 300 RI Bp è efficace per la pulizia profonda e la pulizia di mantenimento di grandi superfici. La spazzola laterale ammortizzata con protezione anticollisione, montata sul lato destro, non solo estende la larghezza di lavoro a ca. 1350 millimetri, ma consente anche fino al bordo delle pareti e negli angoli. È possibile aggiungere in qualsiasi momento una seconda spazzola laterale. Le due grandi spazzole a rullo, il serbatoio dell'acqua da 300 litri e il tergipavimento ampio e curvo garantiscono una spazzata e un'aspirazione efficace e veloce in un'unica operazione e con una resa superficiale fino a 14.000 m²/h. L'operatore può quindi smaltire i rifiuti raccolti in modo molto semplice e comodo utilizzando la funzione di svuotamento del contenitore dall'alto. Inoltre, grazie al solido telaio in acciaio, la B 300 RI Bp è adatta anche per le applicazioni più impegnative. L'accoppiata KTL e la verniciatura a polvere garantiscono la migliore resistenza alla ruggine.