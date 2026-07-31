Lavapavimenti professionale B 300 RI Bp + SB
Pulizia ecologica in un'unica operazione: la B 300 RI Bp a zero emissioni con serbatoio acqua dolce e sporca da 300 litri spazza e lava allo stesso tempo.
La macchina combinata uomo a bordo a zero emissioni B 300 RI Bp è efficace per la pulizia profonda e la pulizia di mantenimento di grandi superfici. La spazzola laterale ammortizzata con protezione anticollisione, montata sul lato destro, non solo estende la larghezza di lavoro a ca. 1350 millimetri, ma consente anche fino al bordo delle pareti e negli angoli. È possibile aggiungere in qualsiasi momento una seconda spazzola laterale. Le due grandi spazzole a rullo, il serbatoio dell'acqua da 300 litri e il tergipavimento ampio e curvo garantiscono una spazzata e un'aspirazione efficace e veloce in un'unica operazione e con una resa superficiale fino a 14.000 m²/h. L'operatore può quindi smaltire i rifiuti raccolti in modo molto semplice e comodo utilizzando la funzione di svuotamento del contenitore dall'alto. Inoltre, grazie al solido telaio in acciaio, la B 300 RI Bp è adatta anche per le applicazioni più impegnative. L'accoppiata KTL e la verniciatura a polvere garantiscono la migliore resistenza alla ruggine.
Caratteristiche e vantaggi
Strofinare, aspirare e spazzare in un unico processo di lavoro
- Doppia produttività dell'uomo e della macchina.
- Dimezzamento delle ore lavorate.
- Non è necessaria la prespazzatura.
Semplice svuotamento del contenitore alto del bidone della spazzatura
- Comodo per l'operatore.
- Nessun contatto diretto con lo sporco.
- Lo svuotamento del cestino dei rifiuti avviene mentre si è seduti.
Spazzola laterale girevole/spazzole laterali di lavaggio su entrambi i lati della macchina
- Ampliamento della larghezza di lavoro fino a 1.755 mm.
- Protegge la macchina e gli oggetti.
- Particolarmente robusto ed estremamente duraturo.
Trazione a batteria a zero emissioni
- Pulizia silenziosa.
- Protegge la salute e l'ambiente.
- Fino a 40.000 m² con una sola carica della batteria.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Ampiezza lavaggio (mm)
|1045 - 1350
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1755
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1440
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|300 / 300
|Contenitore per rifiuti (l)
|180
|Resa teorica (m²/h)
|max. 14000
|Resa pratica (m²/h)
|10500
|Batteria (V/Ah)
|36 / 805
|Durata della batteria (h)
|circa. 4
|Capacità di arrampicata (%)
|12
|Velocità della spazzola (rpm)
|460
|Consumo idrico (l/min)
|max. 12
|Peso senza accessori (kg)
|1459
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Squeegee curvo
- Scopa laterale
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Acqua stop automatico
- Freno
- Attacco scopa integrato
- Dispositivo pre-spazzante
- Elettrovalvola
- Sistema a due serbatoi
- luce di guida standard diurna
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Colore e concetto operativo Kärcher
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia di container nel settore dei trasporti e nelle logistiche, in agricoltura, nell'industria alimentare e chimica
- Per l'industria (fonderie, cementifici), logistica e magazzini, parcheggi e parcheggi multipiano, edilizia, aeroporti e porti