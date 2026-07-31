Lavapavimenti professionale B 300 RI Bp + SB

Pulizia ecologica in un'unica operazione: la B 300 RI Bp a zero emissioni con serbatoio acqua dolce e sporca da 300 litri spazza e lava allo stesso tempo.

La macchina combinata uomo a bordo a zero emissioni B 300 RI Bp è efficace per la pulizia profonda e la pulizia di mantenimento di grandi superfici. La spazzola laterale ammortizzata con protezione anticollisione, montata sul lato destro, non solo estende la larghezza di lavoro a ca. 1350 millimetri, ma consente anche fino al bordo delle pareti e negli angoli. È possibile aggiungere in qualsiasi momento una seconda spazzola laterale. Le due grandi spazzole a rullo, il serbatoio dell'acqua da 300 litri e il tergipavimento ampio e curvo garantiscono una spazzata e un'aspirazione efficace e veloce in un'unica operazione e con una resa superficiale fino a 14.000 m²/h. L'operatore può quindi smaltire i rifiuti raccolti in modo molto semplice e comodo utilizzando la funzione di svuotamento del contenitore dall'alto. Inoltre, grazie al solido telaio in acciaio, la B 300 RI Bp è adatta anche per le applicazioni più impegnative. L'accoppiata KTL e la verniciatura a polvere garantiscono la migliore resistenza alla ruggine.

Caratteristiche e vantaggi
Strofinare, aspirare e spazzare in un unico processo di lavoro
  • Doppia produttività dell'uomo e della macchina.
  • Dimezzamento delle ore lavorate.
  • Non è necessaria la prespazzatura.
Semplice svuotamento del contenitore alto del bidone della spazzatura
  • Comodo per l'operatore.
  • Nessun contatto diretto con lo sporco.
  • Lo svuotamento del cestino dei rifiuti avviene mentre si è seduti.
Spazzola laterale girevole/spazzole laterali di lavaggio su entrambi i lati della macchina
  • Ampliamento della larghezza di lavoro fino a 1.755 mm.
  • Protegge la macchina e gli oggetti.
  • Particolarmente robusto ed estremamente duraturo.
Trazione a batteria a zero emissioni
  • Pulizia silenziosa.
  • Protegge la salute e l'ambiente.
  • Fino a 40.000 m² con una sola carica della batteria.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Ampiezza lavaggio (mm) 1045 - 1350
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 1755
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 1440
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 300 / 300
Contenitore per rifiuti (l) 180
Resa teorica (m²/h) max. 14000
Resa pratica (m²/h) 10500
Batteria (V/Ah) 36 / 805
Durata della batteria (h) circa. 4
Capacità di arrampicata (%) 12
Velocità della spazzola (rpm) 460
Consumo idrico (l/min) max. 12
Peso senza accessori (kg) 1459
Dimensioni (L × P × A) (mm) 2500 x 1600 x 1850

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
  • Squeegee curvo
  • Scopa laterale

Dotazione

  • Potente motore di trazione
  • Acqua stop automatico
  • Freno
  • Attacco scopa integrato
  • Dispositivo pre-spazzante
  • Elettrovalvola
  • Sistema a due serbatoi
  • luce di guida standard diurna
  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
  • Colore e concetto operativo Kärcher
Lavapavimenti professionale B 300 RI Bp + SB
Lavapavimenti professionale B 300 RI Bp + SB
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Aree di applicazione
  • Per la pulizia di container nel settore dei trasporti e nelle logistiche, in agricoltura, nell'industria alimentare e chimica
  • Per l'industria (fonderie, cementifici), logistica e magazzini, parcheggi e parcheggi multipiano, edilizia, aeroporti e porti
Accessori
Detergenti