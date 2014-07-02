La pulizia con BR 47/ 35 ESC avviene con scala/rampa mobile in movimento. La macchine viene posizionata nella parte inferiore della scala/rampa mobile. Ugelli spruzzano la soluzione detergente sulle spazzole di pulizia e da qui giungono sui profili della scala/rampa mobile.nella stessa fase di lavaggio la soluzione detergente viene riaspirata, qui entrano in funzione anche le spazzole di assorbimento. La forma della testata spazzole ed il motore posizionato centralmente permette di lavare a filo dei bordi sia a destra sia a sinistra per pulire nei minimi dettagli i profili della scala/rampa mobile. Un pattino centratore assicura una conduzione corretta della testata spazzole. La BR 47/ 35 ESC può essere utilizzata per diversi marchi di scale/rampe mobili, a questo scopo è sufficiente sostituire i set secondo la marca della scala.