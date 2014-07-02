Lava scale mobili BR 47/35 Esc
Macchina per la pulizia di fondo e di manutenzione di scale e rampe mobili. Resa: 2-3 scale/rampe mobili ora (pulizie di manutenzione). 0,5-1 scale/rampe mobili ora (pulizie di fondo).
La pulizia con BR 47/ 35 ESC avviene con scala/rampa mobile in movimento. La macchine viene posizionata nella parte inferiore della scala/rampa mobile. Ugelli spruzzano la soluzione detergente sulle spazzole di pulizia e da qui giungono sui profili della scala/rampa mobile.nella stessa fase di lavaggio la soluzione detergente viene riaspirata, qui entrano in funzione anche le spazzole di assorbimento. La forma della testata spazzole ed il motore posizionato centralmente permette di lavare a filo dei bordi sia a destra sia a sinistra per pulire nei minimi dettagli i profili della scala/rampa mobile. Un pattino centratore assicura una conduzione corretta della testata spazzole. La BR 47/ 35 ESC può essere utilizzata per diversi marchi di scale/rampe mobili, a questo scopo è sufficiente sostituire i set secondo la marca della scala.
Caratteristiche e vantaggi
Ottima potenza di aspirazione
- L'acqua utilizzata per pulire viene risucchiata nella macchina da due turbine, quattro tubi e dai pettini di aspirazione
- Evita che l'acqua goccioli sull'albero di momentazione della scala mobile.
Utilizzabile sulle scalemobili
- I pettini entrano nelle fessure della scala mobile e le aspirano alla perfezione
- Disponiamo di dieversi pettini a seconda della scala mobile, in questo modo si riesce a pulire ed asciugare la scala mobile nel modo più efficiente.
L'operatore è in piedi dietro la macchina
- Facile da usare
Spazzola e pettine si sostituiscono senza attrezzi speciali
- La sostituzione delle spazzole e dei pettini avviene senza attrezzi speciali a serbatoio vuoto.
La testata spazzole si abbassa sulla scala mobile
- Sicura
Alta qualità
- Componenti di ottima qualità per ridurre la manutenzione al minimo
Nessuna vibrazione
- Molto comoda
Turbina di aspirazione potente
- L'acqua utilizzata per pulire viene risucchiata nella macchina da due turbine, quattro tubi e dai pettini di aspirazione
Testata spazzole corta
- Universale. Anche per scale mobili che salgono dopo 1½ .
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|A cavo
|Ampiezza lavaggio (mm)
|470
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|35 / 35
|Velocità della spazzola (rpm)
|870 - 1090
|Consumo idrico (l/min)
|max. 1
|livello di pressione sonora (dB(A))
|75
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Spazzole di lavaggio
- Spazzole di assorbimento
- A cavo
Dotazione
- Motore d'aspirazione: 800 W