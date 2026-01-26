La lavatappeti e lavamoquettes Puzzi 10/1 con ugello per tappezzeria e ugello per pavimenti è adatta per la pulizia igienica ed efficace di aree di piccole e medie dimensioni. Con una pressione di spruzzo di 1 bar, Puzzi 10/1 garantisce una pulizia delicata e profonda delle aree tessili e offre risultati impressionanti in particolare per la pulizia di tappezzeria e moquette. Grazie alla bocchetta stretta per il pavimento, la macchina è ideale anche per l'uso in spazi ristretti. Inoltre, grazie al labbro di aspirazione flessibile, è possibile pulire senza problemi anche aree molto arredate. La macchina spruzzo-estrazione è dotata di un gancio per cavi integrato e di un fissaggio per l'impugnatura con grilletto e tubo di aspirazione.