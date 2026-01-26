Lavatappeti e lavamoquette professionale Puzzi 10/1 Edition
Puzzi 10/1 con bocchetta per pavimenti/imbottiture/tappeti per la pulizia mediante aspirazione a spruzzo. Ideale per piccole aree.
La lavatappeti e lavamoquettes Puzzi 10/1 con ugello per tappezzeria e ugello per pavimenti è adatta per la pulizia igienica ed efficace di aree di piccole e medie dimensioni. Con una pressione di spruzzo di 1 bar, Puzzi 10/1 garantisce una pulizia delicata e profonda delle aree tessili e offre risultati impressionanti in particolare per la pulizia di tappezzeria e moquette. Grazie alla bocchetta stretta per il pavimento, la macchina è ideale anche per l'uso in spazi ristretti. Inoltre, grazie al labbro di aspirazione flessibile, è possibile pulire senza problemi anche aree molto arredate. La macchina spruzzo-estrazione è dotata di un gancio per cavi integrato e di un fissaggio per l'impugnatura con grilletto e tubo di aspirazione.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni eccezionaliPulizia perfetta dei tessuti in profondità L'asciugatura rapida dei tessuti consente un rapido utilizzo e una riduzione delle tempistiche di intervento Risultati di pulizia eccezionali
Qualità professionale: estremamente robusto e durevolePompa efficiente e di lunga durata. Turbina potente con eccellenti prestazioni di aspirazione posteriore. Il design robusto e il paraurti proteggono la macchina da urti e colpi.
Set completo di accessori per la pulizia dei tappetiLabbro di aspirazione flessibile per un angolo di aspirazione ottimale e risultati di asciugatura ottimali. Bocchetta a pavimento larga 240 mm con tubo di estrazione spray integrato. Impugnatura ergonomica a due mani per un maggiore comfort dell'utente.
Pratico ugello per tappezzeria
- Pulizia facile ma accurata di tappezzeria e mobili imbottiti.
- Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli.
- Ugello largo 110 millimetri per l'inserimento nella pistola a spruzzo/aspirazione.
Bocchetta per fessure robusta e lunga
- Ideale per la pulizia di tappezzerie e interni di veicoli
- Facile pulizia di punti difficili da raggiungere: fessure, fessure e angoli.
- Lunghezza pratica di 253 mm.
Contenitore rimovibile e intelligente 2 in 1
- Il serbatoio dell'acqua fresca si riempie facilmente e velocemente.
- Comodo e semplice per rimuovere l'acqua sporca.
Facile da azionare grazie ai 2 pulsanti di grandi dimensioni
- Non c'è bisogno di piegarsi: I pulsanti azionabili col piede sono facili da raggiungere
- Modalità singola funzione: abbina la funzione di spruzzo ed erogazione del detergente con la fase di aspirazione in un'unica operazione.
- Modalità a doppia funzione: spruzza il detergente e lo si lascia agire, successivamente si aspira
Larghe ruote posteriori pivottanti a 360°
- Facile da utilizzare anche sulle superfici irregolari
- Maneggevole e facile da trasportare
Gancio portacavo
- Per l'alloggiamento sicuro del cavo di alimentazione
- Pratico e protegge il cavo
- La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Vano integrato per la bocchetta per tappezzeria e per la bocchetta per tappeti
- Grazie al foro di aggancio, la bocchetta manuale è sempre a portata di mano
- Supporto per tubo di aspirazione integrato con bocchetta per pavimenti nella maniglia di trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|20 - 25
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Velocità di spruzzo dell'acqua (l/min)
|1
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (bar)
|1
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|10 / 9
|Potenza turbina (W)
|1250
|Potenza della pompa (W)
|40
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|10,5
|Peso con imballo (kg)
|16
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|709 x 322 x 438
Scope of supply
- Bocchetta poltrone
- Detergenti: RM 760 Tabs, 48 Pezzo(i)
- Tubo spruzzo estrazione (m): 2.5 m
- Gancio portacavo
- Bocchetta per pavimenti: 240 mm
- Bocchetta fessure
- Pistola a spruzzo/aspirazione
- Impugnatura a D per tubo di spruzzatura/aspirazione
- Contenitore 2 in 1 rimovibile
- Tubo spruzzo estrazione: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Supporto integrato per la bocchetta tappezzeria/bocchetta di pulizia
- Supporto integrato per la bocchetta per pavimenti
- Bocchetta: Bocchetta poltrone, blu
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia intensiva in profondità delle fibre di tappezzerie e mobili imbottiti
- Per la pulizia intermedia e la rimozione mirata delle macchie sui tappeti
- Per la pulizia di tutte le superfici tessili, compresi gli interni delle automobili
- Per la pulizia intensiva a fondo delle fibre di sedili d'auto imbottiti
- Per la pulizia mirata in profondità di piccole superfici in moquette
- Per la pulizia di imbottiture e superfici tessili in aree igienicamente sensibili
- Per la pulizia profonda delle fibre di tappeti e rivestimenti tessili