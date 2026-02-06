Lavatappeti BRC 40/22 C

La BRC 40/22 C è una lavatappeti compatta che tramite il metodo "spruzzo-estrazione" lava a fondo e mantiene pulite tappeti e moquettes. Per aree da 250 a 1000 m². Ottimo rapporto qualità prezzo.

La nostra lavatappeti BRC 40/22 C a spruzzo-estrazione lavora il 30% più velocemente rispetto alle convenzionali macchine spruzzo-estrazione e garantisce un'ottima puliza di fondo della superficie trattata. E' una macchina molto comoda da usare e leggera da muovere, lavora solo in marcia avanti perciò si evitano giri a vuoto sulla superficie. Il rullo di cui è dotata convoglia capelli e sporco vario in un apposito contenitore che a fine lavoro risulta facile da svuotare. Questo prodotto è ideale per pulire a fondo tappeti e moquette fino a 1000 m² è comodo anche per le pulizie intermedie. Quando lo si usa insieme al detergente iCapsol RM 768, che consigliamo vivamente, i tempi di asciugatura si riducono a mezz'ora circa il che è molto comodo per gli ambienti molto frequentati. Il Volante KART agevola la guida della macchina e la direzionabilità della testata rullo.

Caratteristiche e vantaggi
Lavatappeti BRC 40/22 C: Testata girevole a 200°
L'apposito rullo spazzola per il lavaggio tappeti è di grande aiuto nella pulizia. Facile da manovrare anche su superfici ingombre.
Lavatappeti BRC 40/22 C: Pulizia di fondo e intermedia di tappeti e moquette
Pulizia di fondo e intermedia di tappeti e moquette Il rullo spazzola per il lavaggio dei tappeti pulisce a fondo le fibre
Lavatappeti BRC 40/22 C: Bocchetta manuale optional
Pulisce anche gli angoli e i mobili imbottiti
Vano raccolta sporco
  • Raccoglie fibre, capelli e sporco in un apposito vano.
  • La barra di aspirazione non si intasa quindi si riducono i costi di manutenzione
Funzionamento a marcia avanti
  • Evita corse a vuoto sulla superficie
  • Resa di area maggiore del 30% rispetto alle convenzionali macchine spruzzo-estrazione
Specifiche

Dati tecnici

Resa per area (pulizia di fondo / pulizia di manteni (m²/h) 500 / 900
Portata aria (l/s) 47
Aspirazione (mbar/kPa) 290 / 29
Pressione spruzzo, pulizia di mantenimento (bar) 3,5
Pressione spruzzo, pulizia profonda (bar) 7
Portata getto pulizia di mantenimento (l/min) 0,38
Portata getto pulizia di fondo (l/min) 2,5
Ampiezza di lavoro, aspirazione (cm) 48
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 22 / 19
Potenza turbina (W) 1200
Potenza motore a spazzole (W) 400
Peso senza accessori (kg) 44,5
Peso con imballo (kg) 50,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 889 x 470 x 1118

Scope of supply

  • Nr. Rulli: 1 Pezzo(i)
  • Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Direzione di marcia: Marcia avanti
  • Modalità iCapsol
