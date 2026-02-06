La nostra lavatappeti BRC 40/22 C a spruzzo-estrazione lavora il 30% più velocemente rispetto alle convenzionali macchine spruzzo-estrazione e garantisce un'ottima puliza di fondo della superficie trattata. E' una macchina molto comoda da usare e leggera da muovere, lavora solo in marcia avanti perciò si evitano giri a vuoto sulla superficie. Il rullo di cui è dotata convoglia capelli e sporco vario in un apposito contenitore che a fine lavoro risulta facile da svuotare. Questo prodotto è ideale per pulire a fondo tappeti e moquette fino a 1000 m² è comodo anche per le pulizie intermedie. Quando lo si usa insieme al detergente iCapsol RM 768, che consigliamo vivamente, i tempi di asciugatura si riducono a mezz'ora circa il che è molto comodo per gli ambienti molto frequentati. Il Volante KART agevola la guida della macchina e la direzionabilità della testata rullo.