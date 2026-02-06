Lavatappeti BRC 40/22 C
La BRC 40/22 C è una lavatappeti compatta che tramite il metodo "spruzzo-estrazione" lava a fondo e mantiene pulite tappeti e moquettes. Per aree da 250 a 1000 m². Ottimo rapporto qualità prezzo.
La nostra lavatappeti BRC 40/22 C a spruzzo-estrazione lavora il 30% più velocemente rispetto alle convenzionali macchine spruzzo-estrazione e garantisce un'ottima puliza di fondo della superficie trattata. E' una macchina molto comoda da usare e leggera da muovere, lavora solo in marcia avanti perciò si evitano giri a vuoto sulla superficie. Il rullo di cui è dotata convoglia capelli e sporco vario in un apposito contenitore che a fine lavoro risulta facile da svuotare. Questo prodotto è ideale per pulire a fondo tappeti e moquette fino a 1000 m² è comodo anche per le pulizie intermedie. Quando lo si usa insieme al detergente iCapsol RM 768, che consigliamo vivamente, i tempi di asciugatura si riducono a mezz'ora circa il che è molto comodo per gli ambienti molto frequentati. Il Volante KART agevola la guida della macchina e la direzionabilità della testata rullo.
Caratteristiche e vantaggi
Testata girevole a 200°L'apposito rullo spazzola per il lavaggio tappeti è di grande aiuto nella pulizia. Facile da manovrare anche su superfici ingombre.
Pulizia di fondo e intermedia di tappeti e moquettePulizia di fondo e intermedia di tappeti e moquette Il rullo spazzola per il lavaggio dei tappeti pulisce a fondo le fibre
Bocchetta manuale optionalPulisce anche gli angoli e i mobili imbottiti
Vano raccolta sporco
- Raccoglie fibre, capelli e sporco in un apposito vano.
- La barra di aspirazione non si intasa quindi si riducono i costi di manutenzione
Funzionamento a marcia avanti
- Evita corse a vuoto sulla superficie
- Resa di area maggiore del 30% rispetto alle convenzionali macchine spruzzo-estrazione
Specifiche
Dati tecnici
|Resa per area (pulizia di fondo / pulizia di manteni (m²/h)
|500 / 900
|Portata aria (l/s)
|47
|Aspirazione (mbar/kPa)
|290 / 29
|Pressione spruzzo, pulizia di mantenimento (bar)
|3,5
|Pressione spruzzo, pulizia profonda (bar)
|7
|Portata getto pulizia di mantenimento (l/min)
|0,38
|Portata getto pulizia di fondo (l/min)
|2,5
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (cm)
|48
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|22 / 19
|Potenza turbina (W)
|1200
|Potenza motore a spazzole (W)
|400
|Peso senza accessori (kg)
|44,5
|Peso con imballo (kg)
|50,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Nr. Rulli: 1 Pezzo(i)
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Direzione di marcia: Marcia avanti
- Modalità iCapsol