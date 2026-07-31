Soffiatore AB 20/1 Ec

Soffiatore AB 20 Ec, compatto e affidabile per accelerare fino al 50 percento l'asciugatura dei tappeti puliti. Rispetta i criteri delle direttive europee sul risparmio energetico.

Soffiatore AB 20 Ec sviluppato per l'asciugatura accelerata di parti tessili bagnate. La macchina compatta, leggera e facilmente trasportabile consente tempi di asciugatura fino al 50% più rapidi - i tappeti puliti sono pronti per essere calpestati molto più velocemente. AB 20 Ec è anche molto silenzioso e può essere utilizzato in ambienti sensibili al rumore o durante gli orari di apertura degli esercizi. Un motore Ec a bassa usura garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata della macchina, conforme alle linee guida europee in materia di risparmio energetico.

Caratteristiche e vantaggi
Soffiatore AB 20/1 Ec: Motore EC a bassa usura
Motore EC a bassa usura
Macchina di lunga durata, robusta e molto economica Motore con controllo a 3 stadi. Il soffiatore è conforme alle linee guida europee in materia di risparmio energetico.
Soffiatore AB 20/1 Ec: Design compatto con peso ridotto
Design compatto con peso ridotto
Molto facile da trasportare grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto. Maniglia ergonomica per un trasporto semplice.
Soffiatore AB 20/1 Ec: Funzionamento silenzioso
Funzionamento silenzioso
Funzionamento senza problemi anche durante la pulizia diurna. Rumore a malapena percepibile durante l'orario di apertura degli esercizi.
Specifiche

Dati tecnici

Portata d'aria (livello 1 / 2 / 3) (m³/h) 1200
Prestazioni motore (livello 1 / 2 / 3) (rpm) 1450
Potenza assorbita (W) 120
lunghezza del cavo (m) 7,5
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 7,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 375 x 353 x 371

Dotazione

  • Carter in plastica resistente agli urti
  • Maniglia di trasporto ergonomica
  • Avvolgicavo integrato
Aree di applicazione
  • Per l'asciugatura rapida di parti tessili bagnate