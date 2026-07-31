Soffiatore AB 20/1 Ec
Soffiatore AB 20 Ec, compatto e affidabile per accelerare fino al 50 percento l'asciugatura dei tappeti puliti. Rispetta i criteri delle direttive europee sul risparmio energetico.
Soffiatore AB 20 Ec sviluppato per l'asciugatura accelerata di parti tessili bagnate. La macchina compatta, leggera e facilmente trasportabile consente tempi di asciugatura fino al 50% più rapidi - i tappeti puliti sono pronti per essere calpestati molto più velocemente. AB 20 Ec è anche molto silenzioso e può essere utilizzato in ambienti sensibili al rumore o durante gli orari di apertura degli esercizi. Un motore Ec a bassa usura garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata della macchina, conforme alle linee guida europee in materia di risparmio energetico.
Caratteristiche e vantaggi
Motore EC a bassa usuraMacchina di lunga durata, robusta e molto economica Motore con controllo a 3 stadi. Il soffiatore è conforme alle linee guida europee in materia di risparmio energetico.
Design compatto con peso ridottoMolto facile da trasportare grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto. Maniglia ergonomica per un trasporto semplice.
Funzionamento silenziosoFunzionamento senza problemi anche durante la pulizia diurna. Rumore a malapena percepibile durante l'orario di apertura degli esercizi.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata d'aria (livello 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Prestazioni motore (livello 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Potenza assorbita (W)
|120
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|7,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|375 x 353 x 371
Dotazione
- Carter in plastica resistente agli urti
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Avvolgicavo integrato
Aree di applicazione
- Per l'asciugatura rapida di parti tessili bagnate