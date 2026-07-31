Soffiatore AB 20 Ec sviluppato per l'asciugatura accelerata di parti tessili bagnate. La macchina compatta, leggera e facilmente trasportabile consente tempi di asciugatura fino al 50% più rapidi - i tappeti puliti sono pronti per essere calpestati molto più velocemente. AB 20 Ec è anche molto silenzioso e può essere utilizzato in ambienti sensibili al rumore o durante gli orari di apertura degli esercizi. Un motore Ec a bassa usura garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata della macchina, conforme alle linee guida europee in materia di risparmio energetico.