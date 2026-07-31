Nebulizzatore 5 litri
Nebulizzatore di detergente facile e comodo da usare con robusto contenitore in plastica e comoda cinghia di trasporto.
Nebulizzatore da 5 litri, leggero, pratico e semplice da utilizzare. La pompa manuale è ricaricabile senza necessità di presa elettrica. Il nebulizzatore è perfetto per una facile sanificazione ed è utilizzabile con una vasta gamma di prodotti per ogni tipologia di applicazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso senza accessori (kg)
|1,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|520 x 200 x 200