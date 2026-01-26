Grazie alla sua consistenza viscosa, SanitPro WC e Deep Cleaner CA 10 C eco!perform di Kärcher aderisce bene anche alle superfici verticali di WC e orinatoi, garantendo tempi di contatto più lunghi e migliori risultati di pulizia. Il concentrato detergente viene utilizzato non diluito per la pulizia manuale di manutenzione in WC e orinatoi e in forma diluita su pavimenti e superfici. Il funzionale tappo ne facilita l'utilizzo, l'acido citrico attivo pulente è altamente efficace e lascia un gradevole profumo di agrumi. Rimuove lo sporco minerale come residui di calcare, sapone di calcare, incrostazioni di urina e lo sporco organico tipico nei WC, nonché residui di grasso e sapone in modo rapido, affidabile e, grazie alla sua formula sostenibile, in modo estremamente ecologico. Inoltre il SanitPro WC e Deep Cleaner CA 10 C eco!perform è certificato secondo i severi requisiti del marchio Ecolabel UE e ha ottenuto il marchio Ecolabel austriaco.