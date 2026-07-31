Schiuma attiva VehiclePro con Nano tecnologia RM 816 Classic, 200l
Shampoo da usare negli impianti di lavaggio a spazzole e compatibile con la cera. Conforme alle normative VDA.
Il nostro VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic è una schiuma attiva ad alta pulizia con effetto loto per la pulizia delle auto negli impianti di lavaggio dei veicoli. RM 816 Classic rimuove efficacemente grasso, olio e sporco causati dalle emissioni oltre che dai residui di insetti. La schiuma attiva si prepara all'asciugatura, crea una superficie nanostrutturata ed è quindi perfettamente adatta al successivo trattamento con VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Grazie alla compatibilità con la cera si prevengono in modo affidabile striature sulla superficie della vernice. Inoltre, il detergente in schiuma facilmente separabile favorisce anche la scorrevolezza delle spazzole, proteggendo così la vernice, e riduce notevolmente lo sporco delle spazzole nel sistema, il che significa che può essere utilizzato anche come shampoo per spazzole. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo l'OCSE.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|9
|Peso (kg)
|204,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|221,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|580 x 580 x 970
Prodotto
- Shampoo per impianti a spazzole efficace con nanotecnologia
- Rimuove macchie di olio, grasso, patina da smog e residui di insetti
- Crea uno strato di nanoparticelle che prepara la carrozzeria alla lucidatura con la cera RM 832 ASF NANO
- Ha un effetto idrorepellente
- Diminuisce l'attrito delle spazzole sulla carrozzeria. Minor attrito significa più cura.
- La formula speciale di questo detergente evita che le spazzole si sporchino e si usurino
- Compatibile con la cera, asciuga senza striature grazie allo strato di nano particelle
- VDA
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P280a Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Aree di applicazione
- Lavaggio di veicoli
- Lavaggio veicoli commerciali
- Auto