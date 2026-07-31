VehiclePro Shampoo RM 811 Classic, 20l

Shampoo molto attivo compatibile con la cera da usare nei lavaggi a spazzole e negli impianti self service di lavaggio. Conforme alle normative VDA.

VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic è adatto per l'uso nei sistemi di lavaggio dei veicoli e nel lavaggio dei veicoli commerciali. Rimuove in modo affidabile grasso, olio, sporco causato dalle emissioni e lo sporco tipico della strada e aiuta le spazzole a scivolare, riducendo anche il loro tasso di sporco in modo che possano continuare a lavorare più a lungo. Inoltre RM 811 Classic può essere utilizzato anche come schiuma attiva e protegge la vernice del veicolo. L'economico shampoo per spazzole è in grado di pulire fino a 100 auto per ogni litro, ed è progettato per funzionare con successivi prodotti cerosi per evitare la formazione di aloni sulla vernice. I tensioattivi contenuti nella formula sono biodegradabili secondo OCSE. Inoltre, separa rapidamente l'olio e l'acqua nel separatore d'olio.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 9
Peso (kg) 20,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 237 x 430
Prodotto
  • Shampoo per impianti a spazzole per auto e veicoli commerciali
  • Rimuove macchie di olio, grasso, patina da smog e residui di insetti
  • Diminuisce l'attrito delle spazzole sulla carrozzeria. Minor attrito significa più cura.
  • La formula speciale di questo detergente evita che le spazzole si sporchino e si usurino
  • Compatibile con la cera, asciuga senza striature grazie allo strato di nano particelle
  • VDA
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
VehiclePro Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Shampoo RM 811 Classic, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P302 + P352b IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Auto
  • Lavaggio veicoli commerciali
Accessori